'Epa Colombia' revela su salario y cómo lo reparte en el mes

El ‘boom’ de las redes sociales ha permitido a miles de personas alrededor del mundo lograr vivir de la creación de contenidos audiovisuales para esas plataformas.



Las audiencias han migrado a la digitalización y el flujo o rating de público, que antes se podía medir de forma exclusiva en los medios de comunicación tradicionales, ahora crean monetización en el universo informático.

La publicidad y el pago por visualizaciones han transformado el mundo laboral y se ha innovado en la creación de nuevos empleos ligados a las aplicaciones móviles.



Es frecuente ver a creadores de contenido, como ‘Epa Colombia’, Yeferson Cossio o ‘La Liendra’, adquirir grandes sumas de dinero mediante las redes.

Este miércoles, la ‘influencer’ Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, dio a conocer cuánto gana mensualmente.



Ella no brindó especificaciones de lo que logra acumular con sus redes sociales y su empresa de keratinas, pues son dos modalidades muy distintas de negocio.



La bogotana les contó a sus seguidores, por medio de la tradicional tanda de preguntas en Instagram, cuál es la cantidad de dinero que llega a sus bolsillos.



“Mi sueldo es de diez millones de pesos. Estaba diciendo que me subieran el sueldo porque no me está alcanzando, amiga. Usted cree que salir a tomar cerveza todos los fines de semana, y estar pa’ arriba y abajo gastándole a los amigos, no eso no alcanza”, respondió Barrera medio en broma medio en serio.



“Me gano entre cinco y diez, lo que pasa es que yo los se ahorrar muy bien. El 10 % sí se lo doy a las fundaciones y personas que lo necesitan, pero yo puedo vivir super bien con cinco o con diez”, agregó.



La empresa de Keratina de Epa Colombia cuenta con más de 300 personas trabajando en la fabricación y distribución de la mercancia. Cada producto está siendo vendido en puntos físicos y digitales con un precio de hasta 200 mil pesos.



“Somos 340 personas sacando esta empresa adelante, siempre queremos que nos brindes la oportunidad de seguir creciendo”, mencionó Barrera en una publicación de su perfil de Instagram.

Es importante destacar que ‘Epa Colombia’ estuvo en problemas recientes al hacer una más que criticada excentricidad: arrojó dinero desde un helicóptero. El video de ella lanzando billetes por la ventana causó todo tipo de comentarios de repudio e indignación. En aquel entonces incluso algunas personalidades, como el actor Diego Trujillo, cuestionó el origen de sus ingresos.



No obstante, la empresaria habló con sus seguidores sobre sus movimientos tributarios y más adelante se reveló que la plata arrojada hacía parte de una dinámica de redes sociales. La cantidad lanzada, según dio a conocer, fue cercana a los 25 millones de pesos.

Otros influenciadores que revelaron cuánto ganan

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más reconocidos del país. A raíz de su éxito en Facebook e Instagram ha podido crear empresas de las que se derivan otros ingresos, además, claro está, de la suma de dinero que llega a su cuenta gracias a la publicidad.

Él puede ganar hasta 400 dólares (1.5 millones de pesos) por cada millón de reproducciones en sus videos, eso sin contar que en cada uno de ellos puede superar los 20 millones de visualizaciones, mencionó Cossio en un video para Instagram.



“Yo no tengo nada que ocultar, ustedes saben que por cada millón de reproducciones, Facebook da 400 dólares, vayan a mi cuenta y miren cuántos millones de reproducciones tengo y ya”, afirmó Cossio explicando al explicar el origen de su dinero.



Por otro lado, aclaró en un video en su cuenta de Instagram que por cada pauta cobra 7 millones de pesos. Cossio dijo que al día puede llegar a hacer entre 3 a 4 contenidos publicitarios, por lo que tendría ganancias de hasta 30 millones de pesos.



Luisa Castro, otra reconocida ‘influencer’ colombiana, también sacó a la luz su salario mensual. El pasado mes de julio, ella habló del tema mientras realizaba una transmisión en vivo junto al también ‘influencer’ Camilo Pulgarín.



En el video se puede escuchar a Castro diciéndole a sus seguidores que sus ingresos no vienen totalmente de su vida en redes sociales, sino que tiene otras empresas.

En ese orden de ideas, y aunque no dio una cifra exacta, la creadora de contenido mencionó que sus ingresos “pueden estar entre los 30 y 50 millones de pesos” al mes.

