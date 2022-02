La empresaria Daneidy Barrrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, está envuelta en una polémica con la influenciadora Yina Calderón y 'Magic Hair', una empresa de productos capilares.



Una mujer conocida como Melissa, dueña de 'Magic Hair', contó que ella tuvo una amistad con Daneidy, a quien acompañó y apoyó durante varias oportunidades e incluso señaló que le brindó la información para que creara su propio negocio.

Incluso reveló conversaciones, capturas de pantalla y audios en los que, según ella, prueba que Epa compra la keratina a 3.000 pesos, pero la vende a 20.000.



"Quiero hacer el shampoo, acondicionador y termoprotector con los tarros bien bonitos, y que ellos sólo sean los que me envasen el producto. Yo te voy a decir la verdad, yo quiero ser sincera contigo, a mí este producto me lo venden a 3.000 pesos con tarro y todo, y yo eso lo vendo a 20.000 y me gano 17.000", dice Epa en uno de los audios que compartió 'Magic Hair'.



Al respecto, Barrera ha optado en sus últimas historias de Instagram por hablar sobre su emprendimiento y la manera como le cambió la vida: "Te amo, amiga. Gracias a todas las personas que me han comprado y apoyado".



También aprovechó para defenderse de las críticas sobre el precio de su mercancía.



"Aunque mi producto valga 1.000 pesos, 2.000 o 3.000 es un muy buen producto y gracias a Dios yo he crecido de una manera increíble. Nadie compra pan para vender pan. ¿Ahora entiendes por qué tengo tantos empleados", mencionó a la empresaria.



Aseguró que su keratina sale más cara de los 3.000 pesos, pues el audio filtrado es de 2018. Eso sí, dijo que vende "los mejores productos de Colombia".

Enfatizó en que se ganaría los 17.000 pesos, pero debe destinar parte de esos recursos para pagar el IVA y para el sostenimiento de su compañía. Por ejemplo, hizo un recuento de los estilistas, celadores, insumos, nóminas y más aspectos que debe costear.



Asimismo, la empresaria afirmó que en estos años ha cambiado la fórmula, el envase y otra serie de componentes.



"Son muy buenos. He podido ayudar a muchas personas y eso nadie lo ve. Las personas que me siguen tratando mal, denme la oportunidad de probar los productos", sostuvo.



Epa Colombia comentó que ha sido victima de varios ataques por la revelación del precio. Dijo que la han atacado más ahora en comparación a su episodio de TransMilenio, en el que subió un video a redes destruyendo parte del sistema de recaudo de una estación del sistema masivo de transporte de Bogotá.

Finalmente, Epa invitó a sus seguidores a pensar muy bien cuáles son sus amigos. De hecho, aseguró era mejor borrar las conversaciones o chats pasados porque en cualquier momento alguien los podía utilizar para hacer daño.



"Eso me pasa por contar todo. No creo que me sigan sacando más cosas. (...) No me hagas esto porque de mí dependen muchas personas", concluyó.

