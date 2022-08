La 'Barbie colombiana' es una influenciadora colombiana que ha desatado esta semana una serie de especulaciones contra Daneidy Barrera, conocida también como 'Epa Colombia', por supuesto lavado de dinero.



Aunque la 'Barbie' no ha compartido pruebas de lo que señala, sus palabras han causado polémica en redes sociales, pues muchos acusan y otros defienden a 'Epa Colombia'.



(Lea también: ‘Epa Colombia sí ha lavado dinero’: grave acusación de examiga de la empresaria).

Recientemente se conocieron los audios de una llamada hecha por un hombre que trabaja para Empire House, una agencia de publicidad que tendría a cargo el manejo de redes sociales de Daneidy Barrera, a la influenciadora trans.



El hombre la cuestionó sobre por qué había dicho en redes sociales que 'Epa' lavaba dinero. "Tú sabes que no es verdad. Epa no trabaja con narcotraficantes. O dime ¿qué narco trabaja con Epa? Lavar dinero es lavarles a los narcotraficantes, a personas que trabajan con drogas y necesitan legalizar dinero", dijo.



La 'Barbie' se defendió asegurando que, para ella, lavar dinero significa “evasión y fraude (de impuestos)”. Sin emabrgo, el hombre la acusó de haber hecho esas declaraciones por resentimiento contra Daneidy y le ofreció seis millones de pesos para que se retractara.



(Puede leer: Empire House publica llamada con 'Barbie colombiana' confrontando versión de Epa).



“Te sientes tan dolida con ella porque no te dio dos millones de pesos. ¿Dónde te consigno seis millones de pesos ya? Te los regalo. Y explicas que ya sabes qué es lavar dinero y que Epa no lo hace. (…) Ella no lo hace, eso es falso”, sostuvo.

Respuesta de 'Epa Colombia'

La influenciadora y empresaria se había mantenido al margen de la polémica por ese grave señalamiento. Sin embargo, de una manera particular, se refirió al tema desde la cuenta en Instagram de su empresa de keratinas.



Aunque no mencionó a la 'Barbie colombiana', Daneidy compartió un video en el que le están lavando el cabello y haciendo un tratamiento con sus productos. La grabación tenía escrito el siguiente mensaje: "Para que vean que se lava es cabello y no dinero".



(Le puede interesar: ‘Epa Colombia’ contó que tiene problemas con su pareja, Karol Samantha).



En otro video, 'Epa' mostró su carro estacionado en una calle y varias motocicletas de la Policía detrás. Primero insinuó que la estaban escoltando, pero luego se rió y mostró que los agentes estaban dentro de un restaurante comiendo.



Por último, la bogotana mostró citas de noticias en las que el abogado Francisco Bernate elogia sus productos de cabello.

TENDENCIAS EL TIEMPO

