Epa Colombia explica su video con Álvaro Uribe, llorando por duras críticas

Daneidy Barrera, reconocida en redes sociales como Epa Colombia, volvió a estar en la 'palestra pública' a raíz de un video en el que colaboró con el expresidente y cabeza del partido político Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.



(También puede leer: Epa Colombia y Álvaro Uribe en video: ‘amiga, vuélvete una emprendedora’).

El 'clip', en el que la empresaria y el político comparten una empanada y juegan a imitarse el uno al otro, hasta el momento cuenta con casi dos millones de reproducciones.

Eso sí, no fue del agrado de muchos de sus seguidores, que la criticaron fuertemente por compartir cámara con Uribe.

Ante la fuerte polémica, Daneidy decidió responder en sus historias de Instagram, visiblemente afectada por los comentarios: "Primero miren el video antes de juzgarme. Esto no es de derechas o izquierdas".

(Puede leer: Novia de Epa Colombia sufrió fuerte lesión durante partido de Santa Fe).

Barrera aseguró que ha pasado por muchas dificultades para poder mantener a flote su negocio de venta de keratinas y su vida se complicó. Según dijo: "entre más productos sacaba, mi vida se volvió más difícil".

Quiero que se pongan en mis zapatos FACEBOOK

TWITTER

Aseveró que debía buscar ayuda en personas "de arriba" o poderosas, como el expresidente Uribe, que apoyaran su emprendimiento porque había recibido muchos "ataques" por parte de instituciones como Invima y una secretaría, la cual no especificó.



Además, dijo que su seguridad y la de su familia en Colombia "no están bien", por lo que necesitaba protección porque no quería que le pasara nada a sus allegados.



(Puede interesarle: 'El éxito trae consecuencias': Epa Colombia sobre robo frustrado a su papá).



"Yo quiero generar empleo y lo he logrado, gracias a Dios -dijo en los videos- No quería que acabaran con mi empresa porque durante la pandemia muchas personas tuvieron que cerrar. ¿Si cerraban mis peluquerías de qué iba a comer mi equipo? ¿De qué?".

La otra parte del video Epa Colombia pic.twitter.com/KowOvEmaGb — Niccoló👽 (@espacial0034) September 6, 2021

Su meta, expresó, es seguir ayudando a las mujeres a "salir adelante" y crecer profesionalmente de la mano de su emprendimiento.



"Me dicen que 'la cagué', pero eso no es así. Yo necesito gente que me respalde. (...) Yo tuve que decirle al 'presidente' que me ayudara", concluyó.

Más noticias relacionadas

- Ladrón que hirió a papá de 'Epa Colombia' cayó abatido por escoltas

- Firma de contadores iniciará acciones legales contra 'Epa Colombia'

- Los motivos por los que 'Epa Colombia' no puede llegar al Senado