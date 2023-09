En el mes de agosto, Epa Colombia confesó en entrevistas y las redes sociales que estaba realizando todos los preparativos para ser mamá, haciendo los trámites necesarios para tener la posibilidad de quedar embarazada de un donante de Estados Unidos.



"Yo quise el esperma de un banco de fertilidad de Estados Unidos, cuando lo confesé me criticaron mucho y me juzgaron por elegirlo de raza caucásica, preguntándome por qué no había elegido a un donante de Colombia y digo, no muchas gracias", reveló en el programa de entrevistas de Eva Rey.



En la misma entrevista, la mujer aseguró que el proceso de embarazarse por inseminación artificial es costoso, puesto que le valió más de 200 millones de pesos.

En una dinámica de preguntas y respuestas, la influencer aprovechó para responder una solicitud, en la que sus seguidores le pidieron que dejara ver su estado de embarazo.



Como respuesta, Epa Colombia publicó una foto en la que dejaba ver su panza, aunque no se ve claramente si está embarazada o no, dejando la respuesta en la imaginación de sus seguidores.

Además, confesó que quería tener dos hijos más por ese mismo procedimiento, asegurando que lo hará en un intervalo de dos o tres años para evitar complicaciones para los bebés.



Sus seguidores por ahora están a espera que confirme de manera oficial si está embarazada o no y acabar por fin con los rumores.

'Epa Colombia' ha revelado que también tiene planes de casarse con su pareja, Karol Samantha, con quien lleva más de un año relación. En múltiples ocasiones la influencer ha destacado que está muy enamorada de su pareja y que le gustaría unirse para siempre con ella.



Las dos han manifestado la intención de ser madres e iniciarse en el mundo de la maternidad y que quisieran darse la oportunidad en esta nueva etapa de sus vidas como pareja.

