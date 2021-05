¿Epa Colombia responde indirectas de Yina Calderón?

La influenciadora Daneidy Barrera Rojas o Epa Colombia, como es reconocida en redes sociales, sigue dando mucho de que hablar. Desde el lanzamiento de su línea de keratinas ha sorprendido a muchos con su exitoso emprendimiento.



Su empresa ha logrado crecer tanto en el último año que ya ha contratado a más de 300 personas para dar continuidad a los procesos de producción, expendido y comercialización de su producto de laceado de cabello.



Mientras sigue triunfando en el mercado de los productos de belleza, ha manifestado su apoyo a Manuela Gómez - ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 -, a quien considera su amiga y a quien está ayudando con el crecimiento de su negocio.



“La quise ayudar porque se salió de las drogas, ha cambiado, es una mujer diferente, porque ella merece ser una vieja re grande”, dijo Epa Colombia a través de unas historias compartidas en su cuenta oficial de Instagram.



Seguido de esto aprovechó para hablar de la importancia de no “pisarle la manguera” a nadie y mucho menos si son amigas o conocidas. Aseguró a que a ella no le interesa incursionar en otras líneas del mercado como los esmaltes, las fajas o los matizantes.



“Yo vendo keratinas, yo no le piso la manguera a nadie, no soy mala amiga y tampoco soy deshonesta, solo que cada línea se respeta. Yo no puedo venir a montarle competencia a nadie porque está saliendo adelante, yo me creo mis propias ideas, no tengo que copiarme de nadie, yo salgo a adelante, y por eso respeten mi emprendimiento, querida”, afirmó la empresaria.



En redes sociales muchos tomaron esto como una indirecta a la también ex protagonista de Nuestra Tele, Yina Calderon, quien, además de tener una línea de fajas, ha sido señalada de querer emprender en el mundo de las keratinas.



Sin embargo, es importante mencionar que Yina ha salido a desmentir esto afirmando que quien emprenderá en estos productos de belleza es su hermana..



