Daneidy Barrera Rojas, más conocida en las redes sociales como 'Epa Colombia', es una de las influenciadoras más polémicas del país. Hoy en día, la mujer es una empresaria destacada por su emprendimiento de keratinas y productos del cabello.

Recientemente, la influencer dio detalles de su vida, luego de que visitara a Jhoncito 'hágame famoso' y al pirata Morgan en 'Tardes Famosas', programas emitidos en la cadena radial colombiana 'La Kalle'.

No obstante, surgió el tema en torno a su separación sentimental con la futbolista Diana Celis, con quien mantuvo una relación amorosa durante un extenso período en el que compartieron vivencias y alcanzaron diversos logros juntas. Sin embargo, como en muchas relaciones, eventualmente llegaron a su punto final, pero no de manera amigable.

A pesar de que Daneidy había abordado el tema en sus redes sociales y había expresado su intención de no volver a hablar al respecto, es evidente que esta situación le afectó profundamente.



De hecho, mencionó los problemas legales asociados que prácticamente dejaron en ruinas todo lo que había logrado materialmente hasta ese momento.

De acuerdo con la entrevista, la influencer afirmó que ha aprendido a establecer límites con las personas, incluso cuando hay amor involucrado.

Además, hizo referencia a que, durante su separación, tuvo que ceder varios de sus activos a su expareja. Este episodio le enseñó la importancia de establecer límites claros y proteger sus propios intereses, incluso en situaciones emocionalmente difíciles.

"Tú puedes firmar desde el principio y eso fue lo que no hice, en medio de mi ignorancia, de que uno no cree que va a lograr tantas cosas, uno no firma y yo como iba a hacer capitulaciones si solo tenía una moto", expresó Epa Colombia durante la entrevista.

Por otra parte, también expresó que ha aprendido de dicha experiencia y le desea lo mejor a su expareja. No obstante, ha adoptado una actitud menos confiada hacia las personas.

Siendo así, con su nueva pareja, Karol, han firmado documentos legales para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro. "Si claro, con Karol ya firmé capitulaciones y ya salió algo muy bonito, que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío", puntualizó la empresaria.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

