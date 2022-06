Luego de que el pasado domingo Colombia votara para elegir al sucesor de Iván Duque, las redes sociales se han llenado de opiniones sobre lo sucedido. Esta vez fue Epa Colombia la que quiso participar del debate político.



Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa’, tiene acostumbrados a los seguidores a sus polémicas opiniones. Para los comicios de primera vuelta, la influenciadora confesó que votaría por el candidato Federico Gutiérrez.



Hace apenas unas semanas, ‘Epa’ salió en un video asegurando que no estaba segura a quién apoyar en la segunda vuelta. En esa ocasión, Daneidy se burló de la edad de Rodolfo Hernández y expresó estar asustada por una posible presidencia de Petro.



Al parecer todos sus miedos quedaron en el pasado porque esta semana, la creadora de contenido apareció en sus redes sociales celebrando la victoria del candidato del Pacto Histórico.



Daneidy aprovechó para burlarse de la cantante de tecnocarrilera, Marbelle, que había dicho en varias oportunidades que de ganar el candidato de izquierda, se iría del país. Incluso, ‘Epa’ manifestó que prestaría su casa para una despedida a la cantante.



“Marbelle no se ha ido, pero pronto se irá. Ella dijo que se iba porque ‘el cacas’ iba acabar con el país. Pero te vamos a hacer la despedida. ¡Plantón aquí en mi casa!” expresó Daneidy.



El video

En una grabación desde la terraza de su nuevo apartamento, la bogotana apareció gritando con su característica voz y celebrando los resultados.



“Ya no seré amiga del presidente Uribe sino de Gustavo Petro. Me van a mandar a matar. Porque ahora seré amiga de Gustavo Petro, porque Petro me representa. El cambio va en ti” indicó Barrera.



Daneidy se refirió a los comentarios de que si Petro ganaba, las empresas se irían de Colombia. Según Epa, eso no va a pasar con su emprendimiento de keratinas y aprovechó las circunstancias para recordarle a sus seguidores que estas tienen un valor de 140 mil pesos.

#Famosos | Epa Colombia se burló de Marbelle y declaró su 'amor' por Gustavo Petro. 🥰 pic.twitter.com/CzpytrhROX — La Mega (@LaMega) June 22, 2022

