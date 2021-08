'Solo me arrepiento de lo que hice en TransMilenio': Epa Colombia

*Esta entrevista se llevó a cabo algunos meses atrás, mucho antes de conocer el veredicto con el cual la 'influencer' fue condenada a 63 meses de cárcel.

Tres millones de seguidores en redes sociales. 230 empleadas. Seis peluquerías. Si la vida de Daneidy Barrera, la polémica influencer, fueran solo cifras, ella prefiere hablar de una segunda oportunidad. En esta charla le contó su historia a la Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO, generación 2021-I.



Ella habló de drogas, religión, arrepentimientos, salud mental, éxito, emprendimiento, de las famosas “keratinas” y de por qué, dice, Colombia es un país clasista y homofóbico.

Los videos de Epa Colombia son inclasificables. Los hay polémicos, como la vez en que rompió un torniquete, vidrios y pantallas de una estación de Transmilenio con un martillo en medio de unas manifestaciones contra el gobierno. O cuando ofrecía servicios de trabajadores sexuales de la comunidad trans. Produce videos subida en el techo de su casa, metida en un charco o en los buses ´cebolleros´. En sus redes habla de la vida cotidiana de los barrios populares. Arma coreografías como porrista. Se grababa antes de la pandemia en las discotecas siendo DJ.



Estudió entrenamiento deportivo en el SENA, pero le faltaron dos meses para terminar. “cuando hice el primer video viral de Epa Colombia, me sacaron de ahí, porque dijeron que yo no era un ejemplo y que ellos no necesitaban personas así”, cuenta. Ese video, sin embargo, lo compartió el entonces presidente Juan Manuel Santos.



Ahora es un fenómeno del emprendimiento: ha conseguido vender miles de “keratinas”, una mezcla que deja cualquier cabello liso, según se ve en sus videos. Tiene sedes en Bogotá, Medellín y Villavicencio. Pronto abrirá más. Pertenece a la comunidad LGBTI a mucho orgullo y asiste, desde hace varios años, a una iglesia cristiana. De hecho, dice que su canción favorita es “Solo tú me puedes restaurar” de Jesús Adrián Romero, cantante cristiano. Si pudiera escoger una comida favorita sería el pulpo y la pasta con pollo.



Cuando le quitaron las redes sociales por lo que hizo en el Transmilenio, intentó quitarse la vida. Asistió al psicólogo y al siquiatra. Cree que la salud mental es, como tantas otras cosas en el país, algo de lo que no se habla, pero todos padecemos.

Hablemos de su infancia. Su familia vendía ropa en los madrugones y usted empezó a trabajar desde muy niña. ¿Qué sentimientos le genera recordar esa parte de su vida?

Son los mejores recuerdos que tengo en mi vida porque ahí es donde aprendí a ser una mujer fuerte y valiente. En la calle es donde uno conoce a personas con muchas necesidades que venden en una esquina esperando a que alguien les compre su producto. Cuando uno vive eso es que se vuelve muy valiente. Se aprende a valorar la vida.

¿Cómo fue su paso por los colegios donde estudió cuando era adolescente? Me dicen que tuvo muchos problemas.

No tuve una buena educación. Desde pequeña mi mamá decía que yo era muy hiperactiva y cansona. Llamaba mucho la atención porque jodía las 24 horas del día.



Entonces en los colegios no me querían por el comportamiento. Y tuve muy malas amistades. Todos mis amigos consumían drogas y yo al principio no consumía, pero me decían: "hágale, marica, pruébelo, arriésguese, eso es una chimba". Ahí fue cuando conocí el mundo de las drogas y eso que yo no tenía necesidad. A pesar de que mis papás no tenían tanto dinero y no nos iba tan bien en el madrugón, pues siempre nos daban comida y un cuaderno. Pero las amistades me llevaron a eso porque yo soy una mujer que me dejo endulzar muy rápido.

¿Recuerda el momento exacto en que usted sintió que era viral por sus videos?

Sí, estaba en el SENA. Ese día unos compañeros dijeron que dónde íbamos a ver el partido de la Selección Colombia. Y yo les dije que no iba a salir a nada de eso. Porque no tenía plata ni siquiera para una cerveza. Entonces le dije a mi mamá que me comprara una camisa de Colombia y ella me decía que eso era para irme a tomar. Entonces ella misma la compró. Y salí en el video diciendo: "Hola, muy buenas noches, si a usted le toca ver el partido solo es de los míos. Lo importante es que hay salud y tranquilidad. (…) E, e, e, e, epa Colombia, rico, rico, rico, ja, ja, ja, ja, mua”.

¿Cómo se le ocurrió el “epa Colombia” en el video?

Porque yo ando mucho con trans, gays y lesbianas y ellos dicen "epa la arepa, epa el chorizo" y yo dije: “¿Por qué no decir ´epa Colombia´ si estamos en el partido?” Entonces hice ese video, pero no se hizo viral inmediatamente. Al otro día voy al SENA y me dicen: "Marica, qué boleta, usted se volvió famosa, borre ese video". Y yo les decía que jamás. Desde que estaba pequeña soñé con ser famosa, operarme y ser una mujer exitosa. Pero todo el mundo se burlaba de mí porque no tenía estudio y no tenía la capacidad para emprender. Ahí fue cuando me dediqué a hacer videos y realmente me sacaron adelante. De mis videos algunas personas se reían, pero me seguían y ahí es cuando uno tiene tantos seguidores que muchas marcas pequeñas o algunas empresas empiezan a pautar contigo para dar a conocer cualquier producto. Así empecé a recoger dinero. Lo primero que hice fue mandarme operar.

¿Epa Colombia es un personaje?

Sí. Epa Colombia es: "Hola amigas, me encanta, me encanta mucho, ja, ja, ja", pero yo me desconecto de las redes sociales y soy una mujer muy tranquila. Incluso soy penosa, sencilla, paciente. Cuando me conecto al celular soy un fenómeno. Llamo la atención con mi voz, con mi forma de actuar. Yo no hubiera podido dar a conocer a Daneidy Barrera. ¿Quién va a seguir a una niña tranquila? Di a conocer a la Epa Colombia, una mujer fuerte, radiante, con una personalidad increíble y mira hasta donde he llegado.

¿Se considera exitosa?

Éxito es cuando cambias. Cuando dejas los malos hábitos como el vicio. Es creer en uno mismo. Porque yo puedo estar por fuera muy bien, pero si por dentro tengo envidias, cizaña, rencor o rabia, eso no es éxito. Eso me pasó cuando hice el daño a Transmilenio. Era una mujer muy terrible, pero desde que pasó eso y me quitaron las redes sociales, fue lo mejor. Busqué a Dios. Empecé a mirar qué estaba mal dentro de mí. Muchos amigos se alejaron de mí porque estaban por los seguidores que tenía, por comer o vestir gratis. Ahí cambié. Volví a tener las redes sociales y la gente me decía que me veía más centrada.

¿En ese momento es donde empieza a trabajar con la “keratina” para el cabello?

Sí, ese era un tratamiento normal y yo le quise aplicar aminoácidos para alisar el cabello. Pero no encontraba eso en Colombia. Un amigo me ayudó en otro país para buscar ese producto y que el cabello quedara 100% liso. Al principio no vendía tanto, solo 10 o 15 tarros. Pasaba de peluquería en peluquería. Les ofrecía pagarles publicidad para que me ayudaran a promover mis productos mientras me regresaban las redes sociales. Vengo de que me digan: "Ella es una boleta, una guisa, hace estupideces, es mediocre". Pero soy una mujer emprendedora y empresaria, que quiere generar empleo y salir adelante.

¿Cree que la gente en Colombia es clasista y homofóbica? Usted ha sufrido muchos de esos maltratos...

Sí. No sé por qué la gente en Colombia es así. Por ejemplo, yo vivo con una amiga trans y la gente le dice que es asquerosa. Este es un país doble moral. Discriminan a una persona por su orientación sexual. Algunos dicen que es un pecado, que Dios no bendice, que ojalá uno se muera. Pero el único que lo puede juzgar a uno es Dios, no la gente.

A propósito de Dios, hay algunos sectores religiosos que discriminan a la comunidad LGBTI, ¿Qué piensa?

Pienso: ¿Estarán obrando bien delante de Dios? Yo soy lesbiana y soy bendecida. Dicen que uno tiene un demonio o un espíritu. Pero ellos no deben juzgar, sino seguir orando y no discriminar a las personas.

¿Se arrepiente de algo?

Solo me arrepiento de lo que hice en TransMilenio. Me dejé influenciar de mis amigos. Ellos me decían: "Hágale que estamos en medio de una marcha, vaya y tíreselo, eso no es malo". Lo que hice fue dañar mi vida. Me hubieran podido meter a la cárcel. Cometí tres delitos que sumaban más de tres años en prisión. Dios y la juez me dieron una oportunidad. No me arrepiento del personaje de Epa Colombia, pero sí estoy muy arrepentida por ese video. Lo bajé a los cinco minutos de subido, pero ya se había vuelto viral.

¿Cómo quiere que la gente la recuerde?

Quiero que me recuerden como a una mujer que le dieron una segunda oportunidad y salió adelante. Que genera empleos, es tendencia número uno vendiendo keratinas. La reina de las keratinas. Así quiero que me recuerden.

NICOLÁS RIVERA GUEVARA

Escuela de Periodismo Multimedia

Para EL TIEMPO