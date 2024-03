(Video) Epa Colombia presumió la lujosa habitación de su hija: 'No dejes de soñar'

Epa Colombia ya se encuentra lista para darle la bienvenida a Daphne Samara, su primogénita. La creadora de contenido está emocionada por la llegada de su hija y no duda en trasmitirle esa felicidad a sus seguidores, con quienes ha compartido desde el proceso de fecundación in vitro hasta el 'baby shower' y los malestares propios del embarazo.

Recientemente, la empresaria también documentó cómo adornó la habitación de su bebé. "Quedó hermosa, con colores que nos gustan (...) Bienvenidas a la habitación de mi hija. No dejes de soñar", dijo segundos antes de dar paso a las imágenes.

El metraje muestra un gran espacio decorado, en su mayoría, con tonos morados y rosa. Los detalles incluyen muñecos, espejos, cuadros, muebles, ropa y accesorios.

Una de las paredes, incluso, cuenta con un letrero de luces con el nombre de la bebé, Daphne Samara, quien nacerá en un par de semanas, según lo comentó la influenciadora en el mismo video.

Aunque el clip es corto, despertó ternura entre los internautas. "Me encanta que nazca en un lugar lleno de amor. No importa nada más", escribió una usuaria. "Está bello todo. Gracias por regalarle a tu bebé tanto amor. Cuídala, ámala", añadió otro.

Cuando se trata de su primogénita, Epa Colombia no escatima en gastos. Tan solo el 10 de marzo, la empresaria de keratinas publicó una recopilación de los mejores momentos de su 'baby shower', el cual contó con la presentación de Jhonny Rivera, invitados como Manuela Gómez y una excéntrica decoración.

Epa Colombia da detalles de su embarazo

En diálogo con la 'Revista Vea', Daneidy Barrera dio detalles de lo que será la llegada de su hija. “(Nacerá) por cesárea, parto natural no se puede porque soy muy pequeña, soy muy estrecha y no lo puedo tener normal. Igual no lo tendría normal, porque me parece que esos dolores son demasiados fuertes, un dolor que mejor dicho va uno a la otra vida y vuelve y digo: ´No, muchas gracias´. Aunque la cesárea también duele muchísimo, pero prefiero por cesárea".

Aunque la emoción por convertirse en madre por primera vez es visible, no todo ha sido color rosa. En varias oportunidades, la creadora de contenido ha expresado lo "duro" que ha sido el proceso en términos de cambios físicos y emocionales.

"Sí fue demasiado duro para mí, me dio depresión, no quería ni pararme, todos los síntomas que uno puede tener y hasta más, todos los tuve, pero quería cumplir mi sueño de ser mamá y Dios me dio la oportunidad. Dios cumple los sueños y le me dio la oportunidad maravillosa de ser mamá”, afirmó al medio citado anteriormente.

Más noticias en EL TIEMPO

VALERIA CASTRO VALENCIA

ALCANCE DIGITAL