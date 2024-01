Epa Colombia revela que el embarazo 'le ha dado duro': depresión y malgenio

El pasado 24 de septiembre del 2023, Epa Colombia dio a conocer que después de someterse a un procedimiento médico, logró quedar embarazada de una niña a la que llamará Daphne.

Este bebé llegará para completar la familia junto a su novia Karol Samantha, con quien ya lleva casi un año de relación pública.



(Lea también: Epa Colombia se quema con pólvora y puso en riesgo a su bebé).

Tras darse a conocer que espera un bebé, Daneidy Barrera Rojas se ha alejado un poco de las redes sociales, y ahora, tras cumplirse la primera semana del 2024, regresó a Instagram para darle un empujón a su empresa de queratinas, pero revelando de paso, que no se ha sentido bien durante la ‘dulce espera’.

Epa Colombia habló de su embarazo

De acuerdo con la bogotana de 27 años, el embarazo le ha traído una serie de síntomas que la han llevado a tomar decisión de no estar tan ligada a las plataformas digitales.

“No te niego amiga que a mí el embarazo sí me ha dado muy duro. Me he enfermado, me trata de dar mucha depresión, malos pensamientos, me entristezco, he tenido muchos cambios en el cuerpo, se me oscurecieron las axilas, los senos me crecieron demasiado, se me reventó la piel, tengo estrías, las aureolas se pusieron súper negras, he estado así como más bien débil, no sé lo que hablo, muchas cosas se me olvidan”, aseguró.



(Le podría interesar: Epa Colombia cuenta lo que ha sufrido en su embarazo: brotes en la cara y agotamiento).

Epa Colombia destacó que, de todos modos, no todo ha sido malo: “Me he puesto más bonita porque me he engordado y yo era muy flaca, la verdad, yo era súper desgalamida, no la daba nadita, yo parecía que me fuera a desaparecer, Yo era muy flaquita y me ha ayudado mucho también en el embarazo”.



Igualmente, Daneidy explicó por qué se alejó de las redes sociales: “Por eso no había subido historias amiga, porque a veces siento que me voy a enloquecer, no me siento chistosa, nada me causa risa, no me da gracia nada, a veces siento que nada tiene sentido, le he orado muchísimo a Dios”.

En las mismas historias, Epa Colombia destacó que el bótox de su rostro se ha desvanecido, la cara se le ha hinchado por la retención de líquidos y en el futuro mostrará dichos cambios sin maquillaje.



Asimismo, mencionó que no le gusta que las personas le vean la barriga o le pregunten por su gestación: “Me ha alejado mucho las personas, no me gusta tanto que me vean la barriga, ni que tampoco me la vayan a tocar y que me vengan a decir que cómo te ha parecido el embarazo, yo no sé cómo responderle a la gente”.



(No deje de leer: Epa Colombia tuvo noble gesto con habitantes de la calle antes de Navidad).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Las siete claves de la longevidad probadas por la ciencia para llegar a los 100 años

Signos que tendrán 'suerte rápida' en amor y dinero esta semana, según Mhoni Vidente

Cinco herramientas de IA que sirven como alternativa para sustituir a ChatGPT