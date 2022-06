Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’ tiene acostumbrados a sus seguidores a sus polémicas opiniones. Esta vez la creadora de contenido apareció en un video en su cuenta de Instagram hablando sobre los comicios del próximo 19 de junio.



Esta no es la primera vez que 'Epa' habla abiertamente sobre las elecciones. Para la primera vuelta del pasado 29 de mayo, anunció que su voto sería por el candidato Federico Gutiérrez.



En ese momento, Daneidy se mostró molesta con su novia, Karol Samantha, cuando esta reveló que votaría por el aspirante del Pacto Histórico, Gustavo Petro.



La bogotana de 25 años y que cuenta con más de cinco millones de seguidores en su cuenta de Instagram, confesó que se encuentra en una encrucijada porque no está segura de por quién votar en la segunda vuelta de las elecciones.



En el vídeo que ha sido replicado por sus fanáticos en otras redes, Barrera confesó que le preocupaba que Rodolfo Hernández quedará presidente y luego le ocurriera algo.



“No sé por quién votar, tengo miedo. Tú, ¿a quién me aconsejas: el ‘cuchito’ [Rodolfo Hernández] o Petro? A mí me da miedo que el ‘cuchito’ se muera, donde el ‘cuchito’ se muera, ¿qué va a pasar con mi empresa?” explicó la influenciadora.



La grabación que fue publicada en sus historias de Instagram divirtió a sus seguidores, que aplaudieron el tono relajado de Daneidy.



'Epa Colombia' habló de la segunda vuelta entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro ¿Tendrá listo su favorito? pic.twitter.com/FPLuCtPY5V — Ana (@PuraCensura) June 1, 2022

La última polémica de ‘Epa’

‘Epa Colombia’ se ha caracterizado en los últimos años por mostrar su éxito en redes sociales. La bogotana suele publicar fotos de sus carros, casas y viajes.



Para el Día de la Madre, mostró el vehículo último modelo de la marca Jeep que le regaló a su mamá. En otra ocasión realizó un tour por su casa para sus fanáticos donde les enseñó el nuevo penthouse al que se mudó.



La semana pasada se supo que Daneidy estaba causando problemas entre los vecinos de la zona a la que llegó recientemente. En ropa interior y cantando en el balcón, ‘Epa’ apareció en el balcón de su apartamento, lo que no tendría muy felices a los residentes del edificio.

