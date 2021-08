'Solo pido una segunda oportunidad': Epa Colombia en nuevo video

Este jueves la 'influencer' y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, fue condenada a 5 años de cárcel por el Tribunal Superior de Bogotá, institución que, además, le negó la posibilidad de casa por cárcel y le impuso una multa de 492 salarios mínimos legales vigentes.



Este viernes, Barrera se pronunció frente a la condena y aseguró, a través de un video, que quiere ser una mujer diferente y desea una segunda oportunidad.



"Amiga, yo realmente estoy triste y esto que me está pasando no se lo deseo a nadie. Yo cometí un error porque estaba con un par de amigos", confesó la empresaria.



Además, aseguró que ha intentado dialogar con la Fiscalía y con la empresa de TransMilenio para llegar a un acuerdo, pero no la han escuchado.

"Yo le dije a la Fiscalía, porque yo fui hasta las oficinas de TransMilenio, que yo le pagaba con las keratinas, mes a mes, pero que yo no me quería ir a la cárcel", expresó.



Daneidy Barrera utilizó su Instagram para mostrar su arrepentimiento. Foto: Instagram: @epa_colombia

Con la voz entre cortada, recalcó que gracias a su negocio ha generado empleo y de ella dependen muchas familias colombianas.



"Les dije que me dieran una segunda oportunidad porque yo generaba empleo, de mi dependen miles de personas, yo pago unos sueldos muy grandes. Dije que yo quería cambiar, que estaba construyendo para seguir generando empleo, que me dieran la oportunidad", manifestó.



Finalmente, confesó que ha buscado enmendar su error de muchas formas, pero que todo su esfuerzo ha sido en vano, pues ni la Fiscalía ni TransMilenio han buscado un acuerdo.



"La Fiscalía no me ha querido ayudar, yo siempre toco puertas, les dije que me brinden una segunda oportunidad para seguir cambiando y demostrando que puedo ser una mujer diferente, quise hacer campañas con el TransMilenio, quise hacer miles de cosas, pero ellos por ningún lado me han escuchado. Amiga, quiero que me den una oportunidad", concluyó su mensaje.

Desde que se dio a conocer la condena para Epa Colombia han sido muchas las reacciones. Mientras algunos han salido en su defensa, otros celebran la medida.



Por su parte, Diana Celis, pareja actual de Barrera, le envió un mensaje de ánimo y le aseguró que juntas saldrán adelante.



"Mi guerrera, sabes qué estaré contigo siempre que de esta vamos a salir bien porque Dios es nuestro respaldo. Te amo vida mía", escribió la futbolista.







