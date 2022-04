Hace unos días, la influenciadora y empresaria Epa Colombia apareció en las historias de Instagram de la cuenta de su empresa, expresándole a sus seguidores que deseaba llevar al cantante J Balvin a su nuevo penthouse para que grabara un video musical allí.

La creadora de contenido afirmó que, a la persona que la ayudara a contactar al reguetonero, le daría los créditos en la producción audiovisual y, además, le obsequiaría una keratina.



“Necesito que me hagas un favor: que le escribas a J Balvin que si puede grabar una canción en mi penthouse y yo le doy todos los créditos”, expresó Barrera.



A esto añadió: “Si tú me ayudas a que él me responda, amiga, te regalo la keratina donde ese man me responda y vaya a mi Penthouse y grabe una cancioncita”.



Posteriormente, Epa Colombia aprovechó la oportunidad para enseñarle a sus seguidores los adelantos y acabados de su nuevo penthouse, el cual está ubicado en un exclusivo sector en el occidente de Bogotá.



“Este penthouse está quedando una locura. Yo le digo: ‘Alexa, prende la cocina’, ¡y se prende! Le digo: ‘Alexa, ponga un musicón, ¡y pone la música!”, expresó la influenciadora, asombrada por la tecnología que su inmueble tiene incorporada.



Retomando su idea con respecto a lo del video musical, Barrera dijo: “Pero en serio, ayúdenme con lo de J Balvin, amiga, a ver si este penthouse aparece por todo lado, para que diga: ‘lo logré’”.



Después de haber hecho la petición, la creadora de contenido enseñó en las historias de Instagram parte de lo que sería su nuevo hogar. En el video se puede ver que los acabados de la cocina son de color rosado.



“J Balvin, todas las maderas, acabados, se parecen al tuyo, me inspiré en ti y quiero que grabes en mi penthouse. Quiero que visites lo que logré con tanto esfuerzo. Toda la honra y gloria sea para Dios”, se lee en la descripción de la historia.



Epa Colombia también enseñó un lujoso sistema de alacenas, en las que se puede observar que los compartimentos se abren con tan solo un toque. Además, los estantes tienen incorporado un horno asador de última tecnología.



La empresaria concluyó ofreciendo su vivienda para que, cualquier seguidor que necesitase grabar un video, lo pudiera hacer allí.



Tendencias EL TIEMPO.

