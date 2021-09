Epa Colombia perdió miles de seguidores por su encuentro con Uribe

Daneidy Barrera Rojas - conocida en redes como Epa Colombia - ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses debido al éxito de su emprendimiento de productos para el cabello, sus asuntos con la ley y otra serie de escándalos en los que se ha visto involucrada.



En esta ocasión, la ‘influencer’ es tendencia en redes sociales debido al video que publicó en la noche del domingo 5 de septiembre junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez.



En este se les ve comiendo empanada y hablando del emprendimiento de las keratinas. Incluso se imitaron el uno al otro causando un momento de humor entre las personas que los acompañaban.



Uribe imitó a la empresaria diciendo: “Amiga, cómprame la keratina y ‘mua’”. La frase causó gracia entre algunos presentes.



La publicación que ya tiene más de tres millones de reproducciones generó todo tipo de comentarios por parte de los seguidores de 'Epa', unos de aprobación por el encuentro y otros de rechazo.



Pero lo que más llama la atención es que Epa Colombia perdió unos 100 mil seguidores en Instagram en menos de 24 horas, pues antes contaba con 4.4 millones y ahora tiene 4.3 millones.



La mayor parte de los comentarios que recibió el video fueron de desaprobación. “Se nos cayó una ídola”, “Este video fue peor que el de TransMilenio”, “Me duele dejarte de seguir amiga, pero con esto no voy”, entre otros.



Sin embargo, la empresaria dijo que no quería que la criticaran y que su emprendimiento no tiene que ver con partidos políticos. En la descripción de la publicación añadió: “Ni derecha, ni izquierda. Sí al emprendimiento. Sí a las keratinas. No a la cocaína”.



“Amiga, yo tenía que buscar ayuda. Yo no me quiero morir y mi seguridad en Colombia no está bien (...) yo quiero que veas el video y sepas que me van a estar apoyando, que van a apoyar mi emprendimiento. Ya no van a violar mi empresa, ya no van a acabar con ella”, mencionó Daneidy en sus historias de Instagram sobre el encuentro con el expresidente, quien según ella va a ayudarla a crecer más como empresaria.



Así mismo, habló acerca de su seguridad en el país, comentando que tiene miedo de que le pase algo a ella o a su papá Gerardo, ya que en los últimos días fueron atracados mientras iban en una de sus camionetas. En el incidente su progenitor fue herido por un impacto de bala en el brazo.



La otra parte del video Epa Colombia pic.twitter.com/KowOvEmaGb — Niccoló👽 (@espacial0034) September 6, 2021

“Yo no quiero que a Gerardo le pase algo por culpa de salir adelante (...) Yo tengo que buscar personas que cuiden mi seguridad y la de mi familia. Yo quiero salir adelante”, explicó Epa a sus seguidores, quienes criticaron duramente su publicación.



A pesar de sus explicaciones, la mayor parte de sus ‘fans’ continúan juzgando el encuentro y han hecho varios videos y memes de desaprobación al respecto.



