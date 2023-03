Sin buscarlo, 'Epa Colombia' sigue en la mira de las autoridades. En esta ocasión fue en Cali, ciudad que visitó hace meses para dar una charla.



"Hace un tiempo me fui a Cali para ayudarle a un distribuidor que me compra mucho. La pasé muy 'chimba' en Cali", contó Daneidy Barrera -nombre real de la influenciadora- en su cuenta de Instagram.

Pero en la capital vallecaucana incumplió con la normativa de la secretaría de Movilidad, lo que le valió una infracción de tránsito.



"De venida, venía muy tarde para el avión, me tocó (usar) una moto", reveló.



El problema es que este vehículo no tenía al día la revisión tecnomecánica. Es por esto que la empresaria tuvo que pagar la multa y cómo ya habían pasado algunos meses no tuvo la opción de apelarla.



Mostrando los documentos en su red social, la 'Epa Colombia' expresó su molestia por la tardanza en la notificación y por la cifra que tuvo que pagar.



“Amiga, ¿por qué tantas cosas si fui a hacer una charla de emprendimiento? ¿Por qué después de tantos meses 800 barras ($ 800.000) hay que pagar?”, manifestó.

El dinero que Epa Colombia le dio a su ex, Diana Celis

Diana Celis y Epa Colombia convivieron por más de cinco años. Foto: Instagram: @diana.celis5

Tras la ruptura, Diana Celis demandó a ‘Epa Colombia’ ante un juzgado de familia de Bogotá para recuperar lo que, según ella, le correspondía por haber vivido por más de cinco años bajo el mismo techo con la empresaria.



En el comunicado que emitieron los apoderados de Celis, en octubre pasado, manifestaron que las partes llegaron a un acuerdo amigable para liquidar la sociedad patrimonial, luego de que se reconociese no solo la existencia de una relación familiar, sino también el pago de derechos que le asistían a la futbolista.



En ese orden de ideas, por haber conformado una relación permanente por más de dos años, surgió una sociedad patrimonial en el que correspondería “en proporción de un 50 por ciento de los gananciales para cada una”, señaló el grupo de abogados en su momento.



Si bien la cifra exacta a la que llegaron durante la conciliación no fue revelada, unos cuantos meses después, los detalles han salido a la luz por cuenta de Daneidy Barrera.



En su cuenta de Instagram, la empresaria de keratinas decidió contestar a una de las preguntas de sus seguidores y, en medio de su respuesta, reveló la millonada que por ley tuvo que ceder a su expareja.



“Una ex muy afortunada, de haber tenido una pareja trabajadora, que tuvo que darle el cincuenta por ciento, 3.800 millones de pesos en propiedades y en efectivo. Le deseo lo mejor, porque esas oportunidades no se presentan dos veces. Que guarde y valore lo que yo le di, porque fue con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que logró al lado mío. Dios te bendiga”, concluyó ‘Epa Colombia’ ante la cámara.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO