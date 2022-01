Epa Colombia se unió a la ola de famosos que se han pronunciado sobre el caso del asesinato del estilista Mauricio Leal.



Después de que Jhonier Leal confesó, el pasado martes, haber asesinado a su hermano y a su madre, la condena inicial de 40 a 45 años a la que se estaba enfrentado puede ser rebajada por la aceptación de cargos a 20 o 27 años de prisión. También podría haber otra reducción de la condena, de unos 15 años, si el imputado presenta buen comportamiento, estudia o trabaja, según indicaron expertos consultados por EL TIEMPO.

Frente al tema de la reducción de la condena por el doble asesinato, Daneidy Barrera menifestó su opinión a través de sus historias en Instagram. La influenciadora se mostró indignada, pues comparó la pena de Leal con que recibió ella por dañar TransMilenio.



“Ayer estaba viendo la audiencia de lo del hermano de Mauricio Leal. ¿Cómo tu familia te puede envidiar?, ¿cómo tu familia puede hacerte tanto daño? Pero es así, amiga, tu sales adelante y la envidia siempre está ahí. Malo si tú no tienes, malo si tienes”, comenzó diciendo ‘Epa’ en sus historias.

Epa Colombia también ha estado vinculada a un proceso penal por vandalismo. Foto: Instagram: @epa_colombia

“La fiscalía le dio de 400 a 600 meses de prisión, estamos hablando de aproximadamente 40 años, y si hacía un acuerdo le reducían la condena en un 50 por ciento, es decir, 20 años no más”, dijo con sorpresa la influenciadora.



“Yo dañé el TransMilenio, me equivoque como cualquier ser humano y me dieron 22 años de cárcel, ahora esta persona que mató a la mamá y a hermano le dieron tan poquito”, fue su opinión sobre la pena que está enfrentando Jhonier Leal.



La empresaria no pudo evitar hacer comparaciones sobre su propia condena por vandalismo: “Me da rabia tener que ir cada mes a la Fiscalía, tener que firmar un libro como si yo hubiese matado a alguien”, afirmó.



También aseguró que evitaría hablar de más para “no meterse en problemas”, sin embargo, terminó diciendo: “Hay que tener cuidado porque hay muchos que se quedan cinco años en la cárcel, pagan, salen y se pierden del país".



Finalmente aseguró que va a estar al tanto de lo que suceda con el homicida y le advirtió: “Como mi tío está allá, le voy a decir que le haga la vida imposible, porque así soy yo de atacada”.

