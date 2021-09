Epa Colombia ofrece trabajo con sueldos de hasta tres millones de pesos

Daneidy Barrera, más conocida en redes como ‘Epa Colombia’, popular por su empresa de keratinas, sigue cosechando éxitos con su negocio y ahora abre varias vacantes de trabajo para quienes quieran unirse a su emprendimiento.



(Lea también: Epa Colombia reveló con cuánto capital inició su negocio)

La mujer, que recientemente anunció que comenzará a producir y vender ropa interior para dama, está buscando personas interesadas en trabajar con ella en su negocio de productos para el cabello.



Por medio de su cuenta de Instagram, ‘Epa Colombia’ anunció que necesita 50 estilistas, un jefe de bodega y un supervisor en la ciudad de Bogotá.



Si le interesa trabajar con ‘Epa Colombia’ como estilista, puede llevar su hoja de vida a alguna de las peluquerías, bodegas o distribuidoras de la empresa de la influenciadora en la capital.



(Le puede interesar: 'Calzones Epa Colombia instantáneos': la 'influencer' venderá ropa interior)

La empresaria 'Epa Colombia' sigue en ascenso y dando de que hablar.



✅ Esta vez busca más de 50 empleados para su empresa de Keratinas. pic.twitter.com/URkQoOwpWr — Nuestro Llano TV (@NuestroLlanoTV1) September 27, 2021

“Se viene temporada y vamos a crecer de una manera increíble (...) ¿Me estabas pidiendo trabajo? Trabajo sí hay. Te dije amiga. Aprende a planchar keratinas. Te dije, te va a ir súper bien”, dijo la empresaria de keratinas.



Además de su hoja de vida y los papeles al día, los interesados deben dirigirse con una persona de cabello crespo a quien puedan aplicarle la keratina de 'Epa'.



Si el cabello queda 100 por ciento liso podrán unirse y hacer parte del negocio de la reconocida influencer.



La mujer también anunció que estas vacantes tendrán un sueldo de entre 2 y 3 millones de pesos al mes.



"Lo mejor es que todo va a ser afiliado. Para mí que te ganes dos o tres millones mensuales es súper bien. Es un muy buen trabajo y te va a ir espectacular", les dijo a sus seguidores en sus historias de Instagram.



(Además: La suma que pagó Epa Colombia por poner su imagen en TransMilenio)

Además de las vacantes de empleo, la influenciadora aprovechó la oportunidad para contar que su empresa va por un buen camino.



También aseguró que ya no "le quitan dinero" y que ha podido trabajar más tranquila.



“Por parte del Gobierno ya he recibido apoyo, porque antes mis puertas estaban cerradas por todo lado. En este mundo hay que lamer, porque si no te aplastan. Si no te unes al enemigo, te acaban”, contó ‘Epa Colombia’ en sus redes.



