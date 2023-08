Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes como ‘Epa Colombia’, ha sido una figura polémica en el país desde que, en el 2016, se volvió conocida por subir un video cantándole a la Selección Colombia.



Desde ese día, Daneidy ha sido influencer, empresaria, creadora de productos para el cabello, dueña de salones de belleza e, incluso, condenada a prisión.

Pues, esta vez, a través de sus historias de Instagram, la influencer ha dado la noticia de que pondrá en venta sus prendas de vestir que ya no usa, y que costarán desde 2.000 pesos.



Daneidy anunció la venta a través de un video conversando con su novia, en el que le dijo: “Lo que es salir con esto a la calle y decir que a 2.000 pesos. O sea, que el pantalón vale 2.000, el de la 'Epa Colombia'. No importa que valga 200.000 o 300.000, a ver qué dicen. Tú no me entiendes”, lo que parece significar que los pantalones que venderá a precio mínimo son prendas costosas.

Tras el casi críptico mensaje, ‘Epa Colombia’ mostró a la cámara más de dos docenas de pantalones que pondrá a la venta, explicando los motivos detrás de la decisión de dejar ir cada una de las prendas. “Este no me gusta… este no me queda…”.



El comunicado terminó y Daneidy no anunció ninguna fecha ni lugar o plataforma para llevar a cabo la venta. Sin embargo, dijo que pronto sus seguidores, o “amigas”, como suele llamarlos, tendrán más detalles acerca del tema.

Lo cierto es que ‘Epa Colombia’, sea a través de cantos virales, polémicas, problemas legales, reuniones con figuras políticas, donación de mercados o innovación en el mundo de la Keratina, siempre ha encontrado la forma de reinventarse y mantenerse vigente ante el ojo de la sociedad colombiana.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO