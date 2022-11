‘Epa Colombia’ es una de las influencers más controversiales del país. Como es costumbre, muestra a través de sus redes sociales hasta el más mínimo detalle de su vida personal y laboral, por lo que sus más de 5 millones de seguidores en Instagram están al pendiente de los movimientos de la bogotana en su día a día.



Recientemente, se ha vuelto viral en las redes sociales por mostrar cómo su camioneta convertible de la marca Range Rover se quedó varada en mitad de la Avenida Boyacá, una de las autopistas más importantes de Bogotá.



La empresaria mostró lo sucedido a través de sus instastories. En el registro se le ve saliendo de su vehículo color negro a pedir ayuda a los transúntes que pasan por el sector. Sin embargo, ninguno de ellos hizo caso a las peticiones de la empresaria, por lo que decidieron pasar por un costado.



“Amiga, ¿te imaginas? Un carro tan bonito, es convertible, y acá quedé embalada por toda la Boyacá”, expresó la empresaria, mientras se quejaba del problema de movilidad que estaba ocasionado.



A los pocos minutos se acercó una patrulla de policía que le brindó servicio de grúa y acompañamiento mientras los servicios de remolque llegaban al lugar de los hechos: “Policía, se me acaba de varar el carro hermano, estoy haciendo trancón, ¿no me pueden ayudar con una grúa o algo?”, mencionó la empresaria.



Cabe destacar, que no es la primera vez que la bogotana sufre un percance de este estilo. El pasado 13 de septiembre, volvió a acaparar la atención de las redes sociales, cuando otra de sus camionetas, una Mercedes- Benz, se quedó sin gasolina, pero esta vez en la Avenida 68.

