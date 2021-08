Los motivos por los que 'Epa Colombia' no puede llegar al Senado

En las últimas semanas Daneidy Barreira, conocida como ‘Epa Colombia’, ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales.



Tras su último escándalo, cuando se confirmó su condena por afectaciones a una estación de TransMilenio en 2019, ‘Epa Colombia’ decidió hacerle saber a sus seguidores por medio de sus historias que tiene la intención de llegar al Senado.



(Le puede interesar: Los famosos colombianos que han sido víctimas de robo).

“No quiero más injusticias contra los pobres. Tengo que llegar al Senado. Yo voy a llegar al Senado, si tú me sigues apoyando”, mencionó la influenciadora.



Además, añadió que será condecorada por la Comisión de Derechos Humanos por su apoyo a las mujeres vulnerables.



(Además: Con gomitas para crecer el pelo: así pagará Epa Colombia millonaria multa).



"Yo fui condecorada en la Comisión de derechos internacionales y me siento muy feliz porque esta semana o la otra me condecoran. Amiga me ponen una medalla, me dan un cartón y con eso me defiendo, amiga iré a la calle a defenderme", dijo ‘Epa Colombia’.

Ante esta declaración, las personas no esperaron a dar su opinión y criticaron la posible llegada de 'Epa Colombia' al Congreso.



Pero, ¿qué tan viable es la llegada de la influenciadora y empresaria al Senado?



No es una alternativa viable, pues existen varios motivos por los cuales ‘Epa Colombia’ no puede llegar al Senado. Le contamos.

Por qué ‘Epa Colombia’ no podría estar en el Senado

En primer lugar, el artículo 179 de la Constitución Política de Colombia dice que un ciudadano no podrá aspirar a una curul en caso de haber “sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.



Es importante recordar que la ‘influencer’ y empresaria fue condenada recientemente por los actos vandálicos que cometió en el año 2019 durante el paro nacional.



(Siga leyendo: 'Lo vamos a lograr': Epa Colombia dice que sus líneas están colapsadas).



Debido a esto, el Tribunal Superior de Bogotá la sancionó con una pena de 63 meses y 15 días de arresto en la cárcel, sumado al pago de una multa por 400 millones de pesos.



En segundo lugar, la empresaria no cumple con la edad mínima requerida, puesto que para convertirse en senadora, según la Constitución, debe tener más de 30 años en el momento de la elección. ‘Epa Colombia’ solo tiene 25 años.



Por estos requisitos para ser elegido, su participación en el Senado por el momento es un tanto improbable.

Más noticias

'Me asegura meses en la cárcel': Epa Colombia sobre lo que dijo su abogado

Alejandra Azcárate cerró su cuenta de Twitter

¿Vándalos o presos políticos? Nueva tesis de Petro sobre la primera línea

Tendencias EL TIEMPO