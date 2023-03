Desde que ‘Epa Colombia’ saltó a la fama en 2016, de la mano de un video alentando a la selección de fútbol colombiana, no ha parado de protagonizar titulares, polémicas y particulares escenas.



Bien sea por su negocio de keratinas, su vida sentimental o, simplemente, por su arrolladora personalidad, Daneidy Barrera -nombre de pila de ‘Epa Colombia- está constantemente bajo la mira de seguidores y medios de comunicación. Recientemente, la también empresaria sumó otra anécdota a su lista.

A través de sus historias de Instagram, Barrera confesó a sus fanáticos que se había realizado un retoque estético. “Me puse cola, amiga. Vieras como me quedó”, inició diciendo.



El anuncio de la creadora de contenido no quedó allí: sin el más mínimo atisbo de duda, procedió a mostrar ante la cámara los resultados del nuevo procedimiento, no sin antes tratar de llamar a su pareja con ayuda del asistente virtual del vehículo que se encontraba conduciendo.

“Hola, Mercedes. ¿Puedes llamar a mi novia?”, preguntó inicialmente Barrera. A lo que la asistente virtual contestó: “He encontrado varios contactos, ¿a quién se refiere?”. La respuesta de la aplicación desató una expresión de sorpresa en la influenciadora, quien inmediatamente después añadió: “Siri sabe que soy terrible”.



Tras el intento fallido de llamada, ‘Epa Colombia’ procedió a bajarse los pantalones para dejar al descubierto los resultados de su nuevo procedimiento. Sin embargo, lo hizo mientras conducía su vehículo.

La influenciadora se sometió a un nuevo retoque estético. Foto: Instagram @epa_colombia

“Yo no tenía caderas, amor, porque yo nunca la verdad nunca he estado con un hombre.Y mira cómo me quedó la cola (...) Mire, amiga, linda, de lado y pa’ otro lado”, explicó Barrera, al tiempo que posaba para la cámara.



Según comentó hacia el final de las historias, se hizo la sculptra, un tratamiento indicado para aumentar el volumen de zonas deprimidas y también para corregir flacidez.



El doctor Frank Rosengaus, especialista en cirugía plástica facial y en procedimientos estéticos no invasivos, explica en su página web oficial que la sculptra es un “tratamiento basado en Ácido Poliláctico que funciona en lo profundo de la piel para ayudar a estimular la producción de colágeno”.

Aunque este es el último retoque estético que ha compartido la influenciadora, desde ahora dejó claro que va por más: “Me falta ahora es una lipo, porque empecé a comer demasiado, pero ¡ay, amiga!, el cuerpo me está quedando tan bonito, amor”.



De acuerdo con lo que ella misma ha manifestado en sus redes, se ha realizado por lo menos siete procedimientos estéticos, entre ellos la bichectomía, lipopapada, mentoplastia y mamoplastia de aumento. Además, recientemente confesó que tenía bótox e hilos extensores.

VALERIA CASTRO VALENCIA

​REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO