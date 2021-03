Epa Colombia se quedó en hotel en Medellín y no le gustó la cuenta

La influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, sigue dando de qué hablar. Durante este festivo que acaba de transcurrir, la polémica empresaria viajó a la ciudad de Medellín, a donde arribó para concretar los detalles de un nuevo negocio de su empresa de keratinas.



En concreto, Epa Colombia va a montar una enorme distribuidora de sus productos para el cuidado del cabello en la capital antioqueña. Asimismo, aprovechó su viaje para asistir al ostentoso baby shower que le hizo Andrea Valdiri a su hija.



“Gracias Medellín por dejarme entrar en las distribuidoras más grandes en belleza. Mi vida cambió de una forma increíble y ahora cambiará la vida de miles de mujeres”, escribió la empresaria en unas historias de Instagram en las que mostró el lujoso hotel en el que se hospedó, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado.



Epa Colombia dejó ver en sus redes sociales que el hospedaje contaba con varios lujos, como un gran restaurante con un buffet variado; gimnasio; zona húmeda con piscinas y jacuzzis; y grandes y ostentosas habitaciones con cocina y sala.



La influenciadora se quedó por cuatro días en la ciudad de la 'eterna primavera' y a pesar de que alardeó bastante en su Instagram sobre su viaje y lujos, las malas noticias llegaron cuando este martes 24 de marzo le tocó pagar la cuenta del hotel.



Aunque se desconoce cuánto pagó Epa Colombia exactamente, al parecer, se trataría de una exorbitante cifra ya que indicó que le cobraron hasta el consumo de Internet. Algo que no es usual en los hospedajes de lujo, a no ser que se adquiera un servicio especial.



“Yo en este hotel la he pasado una chimb* hasta que me pasaron la cuenta. Todo muy bonito y todo, pero me cobraron hasta el Internet (…) 355.000 pesos en solo Internet, tengo mucha rabia porque allá en la casa pago como 60.000 pesos por el mes”, dijo entre risas la emprendedora.



La influenciadora también contó que quiere destinar parte de las ganancias de su empresa a una fundación que ayude a perritos o a ancianos. Sin embargo, entre bromas dijo que "gran parte de las keratinas, de la ganancia, se fue aquí", mientras señalaba la cuenta y contaba que, en cuánto vio la cifra que debía pagar, deseó "coger la maleta y salir corriendo de Medellín".



A pesar de que la cuenta no fue de su agrado, el exitoso negocio de ‘Epa’ le ha permitido comprar camioneta, apartamento propio, casa para su negocio de keratinas, montar varias peluquerías y adquirir camiones para los envíos de sus productos, por lo que no sería un problema pagarla, por cara que sea.



