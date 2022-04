"Independientemente de que uno cambie de pareja, a uno no lo pueden hacer sentir mal". Con esas palabras abren las historias de Instagram en las que Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, expresó su descontento por ciertas críticas que ha recibido en los últimos días.



En los videos se encuentra visiblemente afectada.

Una de las contenedoras a ser la boda del año fue la de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, que se llevó a cabo este sábado 16 de abril en el Hotel El Prado de Barranquilla, a donde Epa llegó acompañada de Karol Samantha, su nueva pareja.

(Puede interesarle: ¿Quién es Karol Samantha, la nueva novia de Epa Colombia?).

De acuerdo con varios medios colombianos, este detalle no gustó mucho a Valdiri, ya que la Daneidy había sido invitada sin acompañantes. Otra polémica que se presentó fue un estrambótico baile de Barrera durante este mismo evento.

'Todo esto me está doliendo y he estado súper afectada'

En las historias publicadas por la empresaria parece ser que está hablando con una amiga, a quien le comenta que se encuentra triste por la forma como tratan a su novia, en medio del llanto.

Eso sí, no aclara nunca quién lo hace y tampoco brinda muchos detalles al respecto de la situación.



"No, amiga. Eso no se hace. Independientemente de que uno cambie de pareja, a uno no lo pueden hacer sentir mal, porque uno en el amor no manda, solamente manda el corazón. Me duele. Todo esto me está doliendo y he estado súper afectada", empieza la conversación.



(Le recomendamos leer: Las duras críticas que hizo amiga de Epa Colombia sobre la 'influencer').



La contestación de la amiga, quien no se identifica en ningún momento del metraje, es la siguiente: “Ella no se puede meter porque tú cambies de pareja, porque ella ha cambiado en menos de dos años cinco a la vez”.



“Yo estoy re mal. A uno le pasan muchas cosas. Uno no alcanza a imaginar que Dios te vaya a cambiar la vida, que vayas a tener dinero, éxito. Esto se volvió de apariencia, de que la gente se acerca para buscar beneficios, escándalos”, contesta la 'influencer'.

(Puede leer: Epa Colombia muestra recibo de la suma de dinero que paga a la Dian).

Finalmente, Epa Colombia agradeció a sus seguidores por mostrarle apoyo después de publicar los videos: "Mil gracias por los miles de mensajes que me llegan, no estoy bien amiga pero lo estaré, este mundo de las redes sociales es un mundo de apariencias, de engaños, de querer brillar con luz ajena, de querer siempre dañar a una persona que se superó, que salió adelante".

