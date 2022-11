Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, es muy sincera con sus seguidores y ha dejado en claro que en repetidas ocasiones se ha realizado diferentes retoques estéticos en su cuerpo. Sin embargo, esta vez mostró que desde hace un año se está realizando un procedimiento para aumentar sus glúteos y caderas.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria publicó un corto video en que una doctora le está inyectando una sustancia que nombró como ‘Sculpture’ en sus caderas.



"Llevo un año creándome la cola. Disfruto mucho el crecimiento de mis glúteos, el producto me lo aplica Camila Barrientos. La doy un montón, amiga, ella me hizo mi hermoso rostro y los glúteos. Esa mujer es la mejor", escribió.



(Lea también: Margarita Rosa de Francisco manda pulla a quienes la califican de 'comunista').



Además, comentó que en una semana se podrían ver los resultados del procedimiento que se estaba realizando. “Voy por las caderas que tanto me pedías”, agregó.

Como era de esperarse, los internautas se preocuparon por su salud y recordaron los casos de biopolímeros de otras famosas colombianas.



“Después dice amiga rece por mi salud”, “pobre, Epa Colombia va a terminar como Yina Calderón”, “triste inyectándose biopolímeros sin necesidad y ese cuerpo tan bonito que tenías prepárate para lo que viene después”, “un médico cirujano me dijo que todo lo que se coloquen para aumentar los glúteos son biopolímeros. Llámenme vitamina C, ácido hialurónico, etc. Tengan cuidado”, son algunos de los comentarios de los internautas.



(No deje de leer: Ibai Llanos explica por qué no irá a Catar 2022: 'No me sale de los cojones').



Epa Colombia en diferentes ocasiones le ha confesado a sus seguidores que a través de los años se ha realizado diferentes procedimientos estéticos como: aumento de senos, lipo, marcación, rinoplastia, bichectomía, mentoplastia, entre otras. Los cuales hacen que luzca muy diferente a cuando inicio en redes sociales.

Más noticias

Ganó 10 millones de euros en lotería y ahora busca a mujer para compartir dinero

En fotos: así luce el jet privado de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Luisa Fernanda W compartió tierno video de sus dos hijos, Máximo y Domenic

Fanny Lu debutó en la industria de la moda: estos serían los estilos de su ropa

TENDENCIAS EL TIEMPO