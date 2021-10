'¿Cuánto empleo estás generando?': Epa Colombia responde a Diego Trujillo

La empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia', no para de ser protagonista de polémicas.



Recientemente, se le vio en un helicóptero sobrevolando, al parecer, el municipio de Suesca, Cundinamarca y arrojando billetes de 50 mil pesos. Esto causó la indignación de varios internautas que, incluso, llegaron a dudar de la legalidad de su dinero.



Uno de ellos fue el actor colombiano Diego Trujillo, quien por medio de su cuenta de Twitter lanzó un cuestionamiento a sus seguidores. El trino se volvió viral y generó un debate en redes sociales respecto al actuar de ‘Epa Colombia’.



“En serio, ¿vender keratina da para tener tres carros convertibles, un edificio y ahora lanzar fajos de billetes desde un helicóptero?”, escribió el actor.

En serio, ¿vender keratina da para tener tres carros convertibles, un edificio y ahora lanzar fajos de billetes desde un helicóptero? — Diego Trujillo (@DiegoTrujilloD) October 5, 2021

La respuesta de 'Epa Colombia'

La empresaria colombiana no hizo caso omiso al comentario y en las últimas horas le respondió a Trujillo, reconocido por sus papeles en 'Los Reyes' y 'Metástasis'.



A través de sus historias de Instagram, 'Epa Colombia' le dedicó la canción 'Rata de dos patas' de Paquita la del Barrio. Además, le dijo: “Toma ahí, Diego. Maldito criticón".



Y lo cuestionó tras mostrar las ventas de su negocio en la feria de Belleza y Salud en Corferias, y la producción de gomas para el cabello. "¿Cuántos empleos estás generando para estar criticando?", le dijo Barrera.



Enseguida, la empresaria cambió de tema y empezó a comentar que había sido invitada a la celebración del cumpleaños de la actriz Lina Tejeiro. Sin embargo, uno minutos más tarde compartió algunas publicaciones donde otras personas la defendían de las acusaciones de Diego Trujillo.

Epa Colombia siendo Epa Colombia: cantando y pensando en regalos para Lina Tejeiro pic.twitter.com/dwDNyuMPM8 — Ana (@PuraCensura) October 7, 2021

¿De dónde sale el dinero de 'Epa Colombia'?

El día de ayer, 8 de octubre, Barrera apareció en su Instagram aclarando lo sucedido tras el video del helicóptero.



La empresaria dijo que sus ingresos eran legales y provenientes de las ganancias de su negocio. "Amiga, no me juzgues ni me critiques. Mi dinero es 100% legal. La DIAN podría venir a visitarme y me condecorarían", afirmó.



Actualmente, 'Epa Colombia' tiene un amplio comercio de diferentes productos de belleza, entre ellos keratinas, gomas para crecer el cabello, calzones levanta cola y otros.

