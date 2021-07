Epa Colombia le paga el arriendo a vendedores ambulantes de Bogotá

Una de las influenciadoras que siempre ha dado de que hablar en redes sociales ha sido Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia'. La creadora de contenido digital y empresaria en el mundo del cuidado capilar, ha compartido con sus seguidores el crecimiento de su marca.



Sus productos de alisado de cabello se han posicionado como los más vendidos en Colombia, gracias a la difusión masiva y al apoyo en redes sociales que ha tenido su emprendimiento en keratinas.



En reiteradas ocasiones ha confesado que ha cambiado su vida completamente, gracias al crecimiento de su empresa y el compromiso social que ha adquirido con los más de 300 trabajadores que ha contratado.



Sumado a lo anterior, siempre ha manifestado que se siente orgullosa de ser una mujer lesbiana que ayuda a los demás. Por tal motivo se unió a las marchas del ‘Orgullo LGBTTIQ+’, realizadas el pasado 4 de julio en diferentes ciudades del país.



No obstante, no quiso pasar desapercibida siendo una asistente más, así que decidió salir a las calles de Bogotá a conocer a algunos vendedores ambulantes y pagar la renta de sus viviendas.



“Me siento superorgullosa y bendecida de ser esa lesbiana emprendedora. A esas vendedoras ambulantes las voy a apoyar", dice la empresaria en los cortos videos que compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram.



"Amiga, ¿cuánto pagas de arriendo? ¿400 mil pesos? Mira, todos mis seguidores te mandan aquí lo del arriendo, esos que me compran muchas keratinas ¡Es verdad! Ella pone cara como de que no me cree, pero ya puede levantar los dulces e irse”, expresa Barrera mientras transeúntes aplauden el gesto.

En los primeros acercamientos el escepticismo de algunos es evidente, ya que no es habitual que en el día a día les ocurran este tipo de situaciones, con las cuales se vieron beneficiados luego de extensas jornadas de trabajo.



“Ella está llorando y le están temblando las manos porque nunca le había pasado algo así. Sin embargo, me tiene que dar (los productos) porque ya se los pagué”, añadió Daneidy Barrera mientras ayudaba a una vendedora.



Diferentes internautas en redes sociales han felicitado a Epa Colombia por su iniciativa, resaltando que ha auxiliado a quienes se han visto fuertemente afectados debido a la pandemia del coronavirus, trayendo a colación también la cantidad de empleos que ha generado en medio de las altas tasas de desempleo.



