Epa Colombia le da apoyo a Yina Calderón

La 'influencer' y empresaria Yina Calderón tomo la cuenta de Instagram de su empresa para comunicarle a sus seguidores que había perdido su perfil personal en esa red social. En historias reveló que su negocio se ha visto perjudicado por la pérdida. Por su parte, la también 'influencer' y empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, se mostró solidaria con Calderón y mostró su apoyo en redes sociales.

"No sé cómo decírselos, pero han sido unos días muy difíciles para mí. La pérdida de mi Instagram me ha perjudicado bastante, no solo a mí sino a mi empresa, a mis empleados, a las familias de mis empleados, porque es nuestro canal de comunicación y ventas a ustedes", expresó Calderón en unas historias que publicó desde el perfil de Instagram de su empresa.



"A mí me pueden poner la cuenta de quien más me caiga mal, porque soy un ser humano y hay gente que no me agrada, pero jamás le haría una cosa como estas porque es una cosa muy fuerte. No pensé decirlo, pero hoy me toca empezar de cero", confesó Calderón, quien le extendió la invitación de seguirla en su nuevo perfil a todos sus espectadores.



La 'influencer' aseguró, además, que "sabe quién está detrás del sabotaje", pero no dio ningún nombre ni compartió más información.



Luego de que Calderón compartiera la noticia de la pérdida de su perfil de Instagram, Epa Colombia tomó sus redes sociales para enviarle un mensaje de apoyo y demostrar su incondicionalidad.



"Estoy por acá en las Américas porque voy a visitar a Yina. me dijo que pasara (...) yo sé que tú me vas a decir que no la vea, pero uno como buen amigo, como buen testimonio tiene que decirle que ella también puede, que también lo va a lograr. Ella hoy puede contar conmigo. Hoy puede contar si necesita que le recomiende su spa de uñas, si necesita que le recomiende los productos de su hermana, los de ella porque en las malas nadie está contigo", aseguró.



La empresaria aseguró que no veía a Calderón desde hace cuatro años y estaba un poco nerviosa. Sin embargo, mostró que el encuentro fue muy amistoso y compartió unas palabras de aliento para Yina e invitó a sus seguidores a que apoyaran a Calderón en su nuevo inicio.



