Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el mundo digital como ‘Epa Colombia’, ha sido catalogada como una de las mujeres más polémicas y controversiales en redes sociales en los últimos años en Colombia.



A pesar de que la bogotana se ha centrado en su empresa, su vida privada no deja de ser noticia en redes sociales, y es que la propia Daneidy Barrera se ha encargado de llamar la atención de la audiencia con su comportamiento.



La influenciadora se ha sometido a diferentes procedimientos estéticos como rinoplastia, bichectomía, mamoplastia de aumento, entre otras cirugías que han cambiado su aspecto físico.



A las anteriores intervenciones, se le sumaría una última que acaba de anunciar la propia 'influencer', va a pasar por el quirófano para hacerse un retoque en su nariz:



“Amiga te quería decir que me quiero operar de nuevo la nariz. tranquila que no me volveré hacer las cejas así, y después de esto ya no más, te juro que quedaré más linda, el doctor dijo que la cara me va a cambiar.”



Hasta hace muy poco, la ‘influencer’ estaba envuelta en una investigación en su contra por presunto lavado de activos, luego de las fuertes declaraciones de su examiga, la llamada 'Barbie Colombiana', quien aseguró que Epa lavaba dinero con su empresa. Daneidy usó sus redes sociales para defenderse y contó que la investigación en su contra había sido archivada.



