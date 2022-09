'Epa Colombia' se encuentra en plena campaña promocional de sus productos estéticos por todo el país. La bogotana viajó hasta Medellín para reunirse con Cintia Cossio, reconocida influencer paisa, para hacerle un tratamiento capilar con una de sus nuevas keratinas.



(Siga leyendo: ¿Karol G desarchivó las fotos con Anuel AA de su Instagram? ¿Volvieron?).

A través de su cuenta de Instagram, dónde cuenta con más de 5 millones de seguidores, mostró el procedimiento que le realizó en el cabello a Cossio. En las imágenes se les puede ver en una lujosa propiedad, mientras aplica el denominado botox capilar.

Los comentarios no se hicieron esperar y cientos de internautas comentaron el ‘post’ de Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de ‘Epa Colombia’, incluída la creadora de contenido paisa, quien dejó un sentido mensaje dándole las gracias por el producto.



“No podía quedarme con las ganas de probar tus productos, hace mucho quería que le hicieras la keratina a mi madre, pero uno a veces comete el error de dejarse llevar del amarillismo y no da el beneficio de la duda. Cambié de opinión y decidí dártelo”, comentó Cintia Cossio.



(También: Isabel II: ¿por qué Meghan Markle no acompañó a Harry a Bamoral?).



“El resultado y la perspectiva que ahora tengo de tus productos y de ti como persona es totalmente diferente a lo que ciertas personas quieren vender, conocí a Daneidy dándome a conocer sus productos. Desde mi punto personal, quedé muy contenta, te felicito, sigue mejorando”, agregó.



Barrera sigue incursionando en el ámbito empresarial con sus productos estéticos. Hace algunas semanas estuvo investigada por la fiscalía luego de que la ‘barbie colombiana’, quien era una de sus amigas, la acusara de lavar dinero; no obstante, las autoridades no han podido demostrar tales afirmaciones.



(Más contenido: Lowe León se hará prueba de ADN con hija de Andrea Valdiri, según orden de juez).

Más noticias

Niña recibe fallida torta de Frozen en cumpleaños y su reacción se hace viral

El hombre que 'perdió' su juventud por un cáncer terminal que nunca tuvo

‘Epa Colombia’ discutió con Nicolás Arrieta por culpa de sus keratinas

Tendencias EL TIEMPO