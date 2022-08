La influenciadora trans Yoli Álvarez, conocida como la ‘Barbie Colombiana’, se alejó de su gran amiga Epa Colombia. Ambas tiempo atrás compartían momentos en redes sociales, pero todo cambió y desde hace algunos meses la mujer ha atacado fuertemente a la empresaria de keratinas, pues dice que conoce de primera mano su actuar.

Por lo que yo viví, por lo que soy de testigo, por lo que escuché, por lo que veía, por todo lo que yo sé en el tiempo que estuve con ella, puedo decir que sí. FACEBOOK

Mediante su cuenta de Instagram, la creadora de contenido quien reside fuera de Colombia fue cuestionada por uno de sus seguidores. “¿La Epa lava dinero?”, escribió el internauta. Y sin ningún tapujo por parte de Álvarez, recibió la respuesta.



“Esta pregunta se la han hecho ustedes, los medios… Se la han hecho hasta el perro y el gato. Todos”, dijo al principio en un video.

Luego, aseguró que antes no sabía muy bien a qué se refería el término ‘lavar dinero’; creía, en su ingenuidad, que correspondía a fabricar billetes falsos. Sin embargo, tras hablar con una abogada, ya sabe qué es y hasta lo relacionó con Daneidy Barrera Rojas.

Epa Colombia y la Barbie solían ser amigas en el pasado. Foto: Instagram @epa_colombia y @barbie_colombiana1

“Por lo que yo viví, por lo que soy de testigo, por lo que escuché, por lo que veía, por todo lo que yo sé en el tiempo que estuve con ella, puedo decir que sí (ha lavado dinero)”, sentenció.



Eso sí, como la amistad se quebró, no sabe cómo Epa estará en la actualidad guiando su famosa empresa: “No puedo decir lo mismo de si ella está haciendo eso. En el tiempo en el que estuve con ella, sí. Ahorita, no sé”.

¿Qué ha dicho Epa Colombia sobre las acusaciones?

Eso no es lo único que ha revelado la ‘Barbie’. Según ella, Epa Colombia también tiene líos por la supuesta mala calidad de sus productos capilares.



“Al parecer, los distribuidores ya se estarían retirando y no quieren vender más este producto”, manifestó Álvarez semanas atrás. Además, compartió videos de personas para darle peso a sus denuncias.

Por ejemplo, una mujer decía: “Yo estoy muy preocupada. Ayúdenme a publicar, por favor, porque es en serio. Es impresionante el cabello que se me ha ido cayendo. Es mucho, mucho cabello”.

Lo del pobre no es robado, lo del pobre es luchado, amiga. FACEBOOK

Por su parte, la empresaria bogotana ha hecho ‘oídos sordos’ a lo que se exhibe. Siempre ha enfatizado en que ha trabajado fuertemente para llegar a dónde está, pero en el camino ha encontrado personas que, de acuerdo con ella, le tienen envidia y buscan verla en la quiebra.



“Yo no estoy lavando dinero, tú puedes venir a mi empresa, visitarla. Todo lo vendo con Iva, yo estoy asumiendo el Iva”, recalcó en un video compartido hace un tiempo cuando quiso mostrar la casa que había adquirido para expandir su negocio.

“Estoy muy agradecida y te voy a decir algo: cualquier persona puede venir a investigar mi empresa, a mirar que todo se está haciendo bien. Yo compro con IVA, yo vendo con IVA, yo todo lo tengo al día, amiga. Puedes visitarme, yo no estoy siendo ninguna lavadora, estoy haciendo las cosas bien porque he trabajado y salí adelante. Lo del pobre no es robado, lo del pobre es luchado, amiga”, concluyó.

El ‘rifirrafe’ entre ambas parece no tener fin. ¿Yoli Álvarez tendrá algo más por decir sobre su examiga?

Tendencias EL TIEMPO