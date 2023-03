Hace algunos días la vicepresidenta Francia Márquez estuvo en el centro de las críticas, luego de que se le cuestionara sobre sus recurrentes viajes en helicóptero a su vivienda ubicada en el Dapa, Valle del Cauca. La funcionaria señaló que el uso del vehículo es un "derecho adquirido" de sus funciones, además que lo hace por seguridad.



“Las veces que voy a ir en helicóptero, le guste a la élite colombiana o no, yo soy la vicepresidenta de Colombia y me eligieron los mismos 11 millones que eligieron al presidente y por ser una mujer que está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide (sic)”, expresó Márquez.

“No me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones de que me maten más rápido. Pueden llorar, gritar, hacer todo lo que quieran, que me demanden si quieren”, agregó en referencia a los múltiples atentados fallidos que ha sufrido en lo que lleva en el cargo.



Ante esta coyuntura, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia en las redes sociales, se refirió al respecto en una entrevista que tuvo en la reconocida emisora radial ‘Tropicana’, donde bromeó con las declaraciones dadas por la mandataria y hasta le ofreció una curiosa invitación.



“En cuanto a lo de Francia, ay mi querida, te creíste la Epa Colombia (...) vamos hacer un video tu y yo juntas tirando dinero desde el helicóptero mi amor, expresó la 'influencer', provocando la risa de los demás panelistas.



Epa Colombia y la polémica del helicóptero



La invitación causó revuelo en redes sociales, debido a que Barrera se vio sumergida en una fuerte polémica en 2021, cuando se subió a un helicóptero alquilado desde donde tiró fajos de billetes de 50 mil pesos a los habitantes de Suesca, Cundinamarca.



En sus historias de Instagram se vio a Barrera viajando de un lujoso carro para ingresar a la aeronave que tenía varios carteles publicitarios de su empresa de queratinas. Una situación que, como todo lo relacionado a la 'influencer', generó comentarios a favor y en contra, más específicamente, cuestionamientos sobre la procedencia del dinero.



