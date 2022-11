La empresaria Daneidy Berrera Rojas, más conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', quiso tener un detalle de navidad con sus seguidores y decidió regalar su ropa a personas que veía en las calles de la ciudad.

En sus historias de Instagram, 'Epa Colombia' mostró que lleno de ropa la parte trasera de su carro para regalar a los transeúntes que se encontraba. “Les voy a regalar mi ropa”, comentó la empresaria y salió del conjunto residencial donde vive.



Asimismo, comentó: “A nadie de este conjunto le voy a regalar nada, absolutamente a nadie”, argumentando que “ellos tienen plata” y enseguida se encontró con dos trabajadoras domésticas y les regaló unas prendas para que estrenen en navidad.

Epa Colombia se vio sorprendida por varios percances cuando salió a regalar su ropa pic.twitter.com/hYdpG71VLN — Ana (@PuraCensura) November 29, 2022

A pesar de su noble gesto, hubo personas en la calle que no quisieron recibir el regalo, e incluso, otras salieron corriendo. Además, sus planes de regalar su ropa se vieron frustrados, pues empezó a llover fuertemente. Sin embargo, comentó que intentará regalar su ropa en otra ocasión.



Esta no es la primera vez que 'Epa Colombia' regala cosas a los demás, pues en diferentes ocasiones ha dado mercados, dinero y productos de su empresa de keratinas.

