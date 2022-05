Epa Colombia, la reconocida 'influencer' y empresaria de keratinas, siempre es polémica por sus declaraciones en redes sociales, pero, en esta oportunidad, llamó la atención de sus seguidores por revelar detalles sobre su relación con su papá, Gerardo Barrera.

De acuerdo con Daneidy Barrera Rojas, que es su nombre de pila, su progenitor no la quería e, incluso, deseaba que su madre no la tuviera.

"Amiga, mira, Gerarado no me quería, amor. La Gerardo fue un irresponsable, ella dijo que yo no iba a nacer", confesó Epa Colombia mientras interpretaba la canción 'Padre y madre', de Lady Yuliana.



Y añadió que con el paso de los años ella aprendió a perdonarlo, aunque, al parecer, su relación no era nada fácil, pues ella era un poco rebelde: "Pero yo con el tiempo perdoné a la Gerardo y le saqué miles de dolores de cabeza, por eso se quedó calva la Gerardo porque la Gerardo no quería hacerse responsable de mí".

Sin embargo, los malos momentos quedaron en el pasado, pues Epa Colombia hoy en día lleva una buena relación con su progenitor. De hecho, estuvo muy pendiente de su salud cuando, a mediados de 2021, resultó herido en un intento de robo.



En aquel entonces, la empresaria compartió un video en el que presentaba al señor Gerardo y bailaba con él, demostrando que estaba muy bien de salud tras el incidente con el ladrón.

Cabe destacar que el papá de Epa Colombia cuenta con esquema de seguridad y, además, su hija le regaló una casa.

