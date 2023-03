Los seguidores de la creadora de contenido Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, han notado que desde que es famosa su rostro y su cuerpo han cambiado bastante por los procedimientos estéticos que se realiza.

La empresaria suele ser muy honesta con sus seguidores y constantemente habla de las cirugías y procedimientos que se hace. En esta ocasión, la famosa estaba haciendo una dinámica en Instagram y le pidió a los internautas que le realizaran diferentes preguntas.



En ese sentido, una persona aprovechó y le preguntó: ¿Qué te has hecho en la cara? A lo que la joven respondió: “No amiga, nada. Yo tengo bótox, hilos extensores, labios, tengo mentón, no amiga, tengo todo, querida. Dime todo lo que te has hecho, mejor dime lo que no te has hecho”, aseguró la bogotana.



Asimismo, otro seguidor aprovechó el momento para decirle: “No te desfigures la cara, no vayas a quedar como Yina”. Ante esto, la joven procedió a explicar las diferencias entre ella y Yina Calderón.

“¿Qué pasa con Yina? A Yina le dicen ‘ay, ven te aplicó un poco de silicón’ (se señala los labios), y ra; luego le dice el cirujano, ‘ven te aplico’... ra. Luego le dice la amiga ‘ven, te pongo publicidad’, ‘ven, te hago pómulos’ ...ra, por un lado, por otro”, aseveró la influencer.



Además, comentó que por esa razón la Dj de guaracha se ha hecho varias cirugías de reconstrucción, pues no sabe lo que le están inyectando o modificando en su cuerpo. “Claro, no sabe qué marcas, qué productos le aplicaron y le hicieron la maldad a esa niña”, concluyó ‘Epa Colombia’.



Hasta el momento, la Dj de guaracha no se ha pronunciado sobre lo que comentó Barrera sobre ella. Pero en el pasado, ambas famosas han tenido bastantes diferencias y todo lo suelen comentar en redes sociales.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

