Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia' en el mundo de las redes sociales, ha ganado gran popularidad por su empresa de keratinas, sus videos en Instagram y por un par de polémicas con la justicia colombiana que la pusieron en varias ocasiones en el foco de discusión de la opinión pública.



Recientemente, la bogotana volvió a llamar la atención de la comunidad digital por hablar sobre su vida espiritual, empresarial y personal con sus más de 5,2 millones de seguidores en Instagram, quienes le preguntaron cómo manejaba estos aspectos en la actualidad.



Entre algunas de las cosas que mencionó la influencer es que es una fiel creyente de la religión católica y que muy frecuentemente acude a la iglesia a orar.



“Yo voy a la iglesia, leo la biblia, yo soy una mujer creyente de Dios y sé que él ha sacado mi vida adelante”, expresó.



Así mismo, se refirió a algunos de los lujos que tiene hoy en día, pues un internauta le preguntó cómo maneja su entorno material, sabiendo que es una persona que genera grandes cantidades de capital por las redes sociales y su empresa de productos cosméticos.



“En lo material estoy bien. Tengo tres camionetas, un convertible negro, un mercedes, tengo mi Pent-house. A mi me compran muchas keratina así la gente hable mal de mí, eso depende de cómo lo maneje cada persona”, dijo.



¿Cómo le va en el amor?

Algunos seguidores también le preguntaron sobre su actualidad amorosa y habló sobre el proceso jurídico que trato con su expareja Diana Celis y sobre su nueva pareja, que, según dice, es una persona que está con ella incondicionalmente.



“Yo duré con Diana seis años y terminamos. A esa mujer le di el 30 por ciento de todas mis cosas, ella lo sabe y los abogados también, hice las cosas bien y la última cuota me toca ahorita en diciembre”, expresó.



“Me enamoré por segunda vez, me enamoré de mi mejor amiga. Siempre estuve enamorada de Karol. Estoy enamorada de esa mujer y hasta donde Dios diga. Estamos conociéndonos hasta ahora, pero ella es una persona que me acompaña, me graba me cuida (...) está pendiente de mi 24/7 y es alguien que siempre está para mí”, concluyó.



