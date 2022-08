‘Epa Colombia’ es una de las creadoras de contenido y empresarias más reconocidas del país. La bogotana fundó su propia compañía de productos para el cabello y desde entonces ha mostrado su éxito en redes sociales.



Daneidy Barrera, como es su nombre real, suele sorprender a sus fanáticos con sus extravagancias y excentricidades. Ahora, apareció en su cuenta de Instagram presumiendo de sus cirugías y retoques físicos.



(Siga leyendo: Carlos Feria vuelve a estar en el ojo del huracán por trato a su familia).

En una serie de videos publicados en sus historias habló de cómo ha cambiado su cuerpo gracias a la inversión que ha realizado. Incluso en un momento, se quitó las prendas de vestir para mostrar los resultados.



“Me ha crecido un montón, natural con sculptra, nada de silicona. Me pongo más cola, voy a quedar tan linda. Me estoy dando mucho amor propio, no hay nada más lindo que uno darse amor propio, sí la doy, la estoy dando un montón”, manifestó ‘Epa’.



En otra historia comentó que ha estado usando los mismos productos que las hermanas Kardashian. Según su relato, cada uno de los envases que necesita costarían cerca de 600 dólares, más de dos millones y medio de pesos colombianos.



“Apóyame, amiga, yo tengo que lidiar con todo ese poco de crítica”, concluyó Daneidy.



En las grabaciones aparece la influenciadora bailando y mostrando todo su cuerpo a las cámaras. ‘Epa’ agregó que en los próximos días estará realizándose nuevos procedimientos.



(Le recomendamos: Carolina Osorio, hermana de J Balvin, reveló que sufrió de 'bullying').

El cambio físico de ‘Epa’

Daneidy Barrera también habló en su Instagram sobre otros procedimientos estéticos que se ha hecho. La bogotana se mostró feliz de poder realizarse cambios a su antojo.



Con su médico de cabecera se realizará ahora los procedimientos de bótox, ácido hialurónico, borde mandibular, glúteos sculptra, hilos tensores y rádió.



“Si tú pones un antes y un después mío, ves que no soy ni la mitad de la mujer que soy hoy en día”, expresó la empresaria en una ocasión.



Hace tan solo un mes, apareció en un video hablando sobre las cirugías a las que se ha sometido hasta el momento. Según lo que explicó, siente que está realizando una inversión en sí misma.

Más noticias

Raphy Pina manda un nuevo mensaje desde la cárcel y advierte que será el último

¿Jhonny Rivera quiere volver con su expareja, la mamá de Andy?

Video: Margarita Rosa de Francisco se contagió con el baile de la primera dama

'La Voz Kids': con la ayuda de ‘Nacho’ mellizos lograron superar una discusión

¿Hubo infidelidad? Esposa de Luis Alberto Posada responde a los rumores

Tendencias EL TIEMPO