El drama entre la exfutbolista de Independiente Santa Fe, Diana Celis, y su expareja Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, parece no llegar a su fin. En la tarde del pasado martes 11 de octubre se conoció que la deportista interpuso una demanda contra la influencer ante el juzgado de familia 029 de Bogotá.



Según se ha podido leer en los documentos, Celis instauró la querella para hacer exigible la unión marital de hecho que las relacionó como pareja durante más de cinco años. El recurso jurídico había sido radicado el 1.° de julio e inadmitido un mes después, el 1.° de agosto. Sin embargo, volvió a ser radicado ante el despacho el 11 de agosto, actuación que el 16 de ese mes fue admitida y que actualmente está en curso.

Este diario consultó al abogado de familia Ramiro Cubillos el pasado 11 de octubre, para determinar qué connotaciones tiene el proceso en la vida de las celebridades: "Cuando las personas viven como compañeros permanentes y se separan por diferentes razones, se tiene plazo hasta de un año para presentar una demanda para que sea declarada la unión marital.



“Una vez el juez declara la existencia de la unión marital, se puede asumir algo que se denomina la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes", agregó.



Es prudente resaltar que la ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, es clara al decir que la unión patrimonial de hecho se conforma a partir de los bienes que se consiguen durante la unión conyugal, sí y solo sí "su permanencia es mayor a dos años y los involucrados no tengan impedimentos para contraer matrimonio”.



Así las cosas, Celis, quien hoy milita en el Club de Deportes Santiago Morning en Chile, estaría buscando una compensación monetaria y, según relató Barrera, adquirir algunos bienes.



'Epa Colombia' se refirió al tema en redes sociales

Tras haber pasado algunos días desde que se conoció la querella, ‘Epa Colombia’ dio su punto de vista sobre lo sucedido ante sus más de cinco millones de seguidores en Instagram. Según dice, “fui bastante generosa” con su expareja.



“Me colocaron otros dos delitos, pero bueno ella sabe que yo obré súper bien y que hice las cosas súper bien, además le di todo lo que me pidió el abogado”, contó insinuando que el lío jurídico ya había sido arreglado a través de un proceso de conciliación entre las partes.



Así mismo, narró las razones materiales de la demanda: “Ella me demandó porque cuando terminamos y eso apareció en las redes sociales, muchos abogados la buscaron para que me quitara lo que le correspondía”.



“Cuando convives por más de dos años con una persona tu tienes, por ley, que darle algo a esa persona. Los abogados de ella querían quitarme el 50 por ciento y me colocaron una demanda; yo los llamé para conciliar (...) ella se quedó con el departamento del Olaya, el apartamento de Bochica, una casa en el Restrepo, una suma de 500 millones, las dos motos y el carro”, acotó.

‘Tú me fallaste, no fui yo’

Ante la situación, Diana Celis también salió al paso y comentó algunos temas de su antigua relación hasta ahora desconocidos por la opinión pública, entre ellos, las supuestas mentiras que ha dicho su expareja sobre lo sucedido al término de su amorío.



“No sé porque la gente dice cosas para justificar acciones (...) no haga quedar mal con mentiras a las personas que estuvieron por mucho tiempo a su lado porque crecimos juntas, no solamente usted”, dijo Celis en sus instastories.



“Independientemente de todo lo que ella me haya hecho, nunca hablé mal de ella y no lo voy a hacer, así ella me quiera poner por el piso con mentiras y para que la acepten en la sociedad con su nueva pareja. Yo soy yo y siempre voy a seguir siendo una persona leal y sincera", agregó.



Cabe resaltar que el término de su relación estuvo marcado por sospechas de infidelidad de las dos partes, aunque es un tema que no se ha podido verificar, pues tanto Barrera como Celis han manifestado en reiteradas ocasiones que su ruptura se dio por haber soportado varias deslealtades.



