‘Epa Colombia’ se ha convertido en los últimos años en una de las figuras más controvertidas del país. La empresaria suele intervenir en polémicas y también se ha visto envuelta en líos con la justicia.



El caso más reciente fue cuando estaba siendo investigada por supuesto lavado de activos. En ese momento, Daneidy Barrera expresó que no había realizado nada ilegal y que se ponía a disposición de las pesquisas.



Ahora, en un video en vivo publicado en sus redes sociales ‘Epa’ volvió a referirse de manera displicente a la Fiscalía. Aseguró que el ente de control es el culpable de los insultos y agresiones que recibe por parte de muchas personas.



Daneidy se encontraba en una transmisión con Aida Victoria Merlano, hablando sobre los más recientes problemas judiciales de la barranquillera. La bogotana propuso que hicieran una visita a la cárcel El buen pastor, una de las más importantes de la capital.



En ese momento ‘Epa’ lanzó un gesto vulgar con su mano al nombrar la Fiscalía y mostró su enojo. Merlano respondió riendo y alejándose de la cámara por unos segundos.



Daneidy Barrera Rojas está en una relación con Karol Samantha. Foto: Instagram: @epa_colombia

El trato a ‘Epa Colombia’

En medio de la transmisión en vivo, Aida Victoria le preguntó a Daneidy sobre los insultos que recibe constantemente en las calles y redes. Ante el interrogante, la empresaria de productos capilares expresó que ya se acostumbró a los ataques por parte de otras personas.



“A mí me dicen, dizque, ‘paraca’, ‘lavadora’, ‘guisa’, ‘boleta’, muérete, de todo. Me echan malas energías, se lo juro que la gente me echa una mala energía, horrible”, señaló Daneidy Barrera.



Añadió que está cansada de la situación y tiene que mantenerse alerta a las personas que se le acercan. Aunque algunos quieren tomarse fotos con ella, otros llegan solo a atacarla y decirle groserías.



“La gente me trata mal cuando estoy en la calle, hasta en el carro… Lo peor que me han tratado es con groserías: ‘Esta vieja ‘hij...’, ‘mala no sé qué’'… Igual, grabo todos esos videitos, para cuando la Fiscalía me diga algo, yo responder: ‘Es por la culpa de ustedes, porque ustedes me quieren meter a la cárcel’.



‘Epa Colombia’ se refirió con esa frase a los numerosos escándalos judiciales que ha tenido hasta el momento. Sin embargo, se mostró agradecida de no estar en una cárcel y le deseó suerte a Aida en su propio proceso.

