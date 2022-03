Este fin de semana inició una polémica en redes sociales a raíz de los comentarios de Yina Calderón sobre el rostro de La Jesu, quien se realizó un procedimiento estético en la cara.

Calderón afirmó que su colega 'influencer' se veía hinchada y había dañado sus rasgos, comentarios que no cayeron nada bien entre los seguidores de La Jesu. Por su puesto, la joven también le salió al paso a las críticas y le pidió a Calderón no opinar sobre el cuerpo de una mujer para conseguir fama.

Además, compartió una conversación con Lina Tejeiro, en la que la actriz la felicitaba por su respuesta a la empresaria de fajas. Actitud que no le agradó a Yina Calderón, pues arremetió contra la protagonista de 'Un rabón con corazón', asegurando que era una hipócrita.



Lina Tejeiro no se quedó callada y le respondió con una indirecta, muy directa, en la que insinuaba que la influencer era una payasa. Adicionalmente, en su cuenta de Twitter afirmó que ella no es la hipócrita, pues jamás renunciaría a sus valores por ser la amiga de Yina.



Calderón, aunque dijo que no volvería a pronunciarse, salió en su defensa y confesó que no se sentía ofendida porque le dijeran payasa, pues ella respeta y admira el trabajo del circo.



"Yo prefiero ser una payasa de circo y no una payasa que anda detrás del exnovio cuando él no le para bolas", concluyó su mensaje.



Pero, este martes, a la discusión entre La Jesu, Yina Claderón y Lina Tejeiro se sumó Epa Colombia, quien aconsejó a Tejeiro desde una página de Instagram que replica chismes de la farándula.



"Lina, no le respondas más. Ella solo quiere seguidores para vender más fajas", comentó la empresaria de keratinas desde su cuenta oficial de Instagram.



¿Esta historia continuará?

