'Puedes ser muy diva, pero respeta': Epa Colombia sobre 'Yo Me Llamo'

En el episodio del 5 de noviembre del reality ‘Yo Me Llamo’ se presentó una mujer transgénero que pretendía imitar a ‘la princesa del Pop’ Britney Spears.



Ella salió al escenario con un look y un baile similar al de la cantautora estadounidense, lo que le valió para llevarse el aplauso del público por su performance.

Sin embargo, lo que falló fue justamente su voz y, por ende, no pudo pasar a la siguiente ronda del certamen.



Lo que resaltó de esa audición no fue el show de la mujer sino los comentarios y reacciones de Amparo Grisales y Yeison Jimenez, quienes, al darse cuenta que ella era una persona con una identidad de género diferente, hicieron comentarios que no calaron bien en la opinión pública.



Grisales incluso quiso comprobar que la participante realmente fuera mujer y, con una exagerada lupa en la mano, se acercó hasta la concursante para inspeccionar su cuerpo frente al público y la audiencia que estaba observando el programa.



Como si fuera poco, apuntó con el objeto a su zona genital haciendo referencia a su orientación sexual.



“¿No se dieron cuenta que era un hombre?”, apuntó Grisales.



Jimenez, por su parte, agregó: “pensé que era una mujer, mejor dicho mamasita (...) le voy a decir una cosa: aquí porque uno está sobrio, imagínese uno borracho por allá en una discoteca a la dos de la mañana y borracho”.



Respeta linda, que te peino FACEBOOK

TWITTER

El acto de las celebridades causó indignación en colectivos LGTBIQ+ y en otras personalidades del mundo del espectáculo en el país, como en la empresaria Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia.



Ella, por medio de su cuenta de Instagram, se refirió a los comentarios realizados por Grisales y Jimenez.



La ‘influencer’ realizó la tradicional dinámica del banco de preguntas en sus historias de Instagram, por lo que un internauta le preguntó su opinión sobre lo ocurrido en ‘Yo Me Llamo’.



“Amiga, eso no se hace. Qué falta de respeto. Tú puedes ser muy diva, pero respeta, linda, que te peino”, dijo Barrera refiriéndose a Grisales y su más que ofensiva pantomima con la lupa.

Esto dijo #Epa Colombia luego del bochornoso momento de #amparogrisales Amparo Grisales con participante trans pic.twitter.com/48KcdMDvvy — KaLa (@picante85la) November 9, 2021

Organizaciones como el Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT) se refirieron al tema por medio de sus redes sociales aludiendo a una supuesta falta de respeto y actitud homofóbica de Amparo Grisales.



Lo propio lo hizo la Fundación Temblores, la cual hizo una publicación en su cuenta de Twitter en contra de la reacción del jurado del reality, acusándolos de tener actitudes transfobicas en un medio de comunicación con difusión nacional.



¿Saben que es pánico trans?



Según @CIDH es usual que los asesinos de personas trans se excusen diciendo que tuvieron “pánico trans”, es decir, cuando se enteran que son trans las MATAN.



Entienden ¿por qué NO es chiste la vigilancia del cuerpo de una mujer trans en @YomeLlamo? — Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) November 6, 2021

Rechazamos las actitudes transfóbicas de les presentadores del programa @YomeLlamo del canal @CaracolTV.

Las personas trans merecen respeto; ninguna identidad es un chiste o un motivo de burla. — Temblores ONG 🐘 (@TembloresOng) November 4, 2021

La actriz Amparo Grisales se refirió al tema en su cuenta de Twitter argumentando que el análisis con la lupa es algo que hace con algunos participantes y que en ningún momento rechazó la orientación sexual de la concursante.



“Analicé con la lupa a la concursante porque así es el juego con todos los participantes. Era muy bonita. El hecho de que no se ‘llamara’ no fue por trans, simplemente no cantaba como la artista que estaba representando”, dijo Grisales.



“Si alguien es amiga de todas ellas soy yo, no me conocen”, agregó refiriéndose al apoyo brindado a la comunidad LGTBI.

Analicé con la lupa a la concursante porque así es el juego con todos los participantes!

Era muy bonita!

El hecho de que no se “LLAMARA”no fue por TRANS...simplemente no cantaba como la artista que estaba representando!

Si alguien es amiga de todas ELLAS soy YO!

No me conocen..! https://t.co/m7568VDGxU — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) November 6, 2021

De igual forma, la actriz se disculpó con la audiencia en una emisión del programa refiriéndose a la broma y al chiste como algo que se malinterpretó por la audiencia.



“Si ofendí a alguien, reitero que no era mi intención, ni la del programa y mucho menos de Caracol, una empresa respetuosa de la igualdad y los derechos de todos”, afirmó.



“En este mismo programa me he declarado consentidora, defensora y admiradora de la comunidad LGBTIQ+. Por eso me ha dolido tanto este malentendido. Les pido, por favor, que con esta aclaración que el malentendido llegue a su fin”, finalizó.



