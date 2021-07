'En Panamá me abrieron las puertas': Epa Colombia sobre sus keratinas

Daneidy Barrera Rojas ha logrado impresionar a miles de colombianos con su emprendimiento en keratinas. La influenciadora, más conocida como Epa Colombia, ha creado puestos de trabajo en un momento en el que la tasa de desempleo en el país ha aumentado debido a la pandemia.



Su marca de alisado de cabello se ha posicionado como una de las más vendidas en Colombia. Esto gracias a la difusión masiva y al apoyo en redes sociales que ha tenido el emprendimiento.



Su éxito ha sido tan enorme que, de hecho, ya ha logrado empezar a comercializar su producto en el exterior, luego de recibir, en reiteradas ocasiones, una oferta para que vendiera sus keratinas en Panamá.



“Amigas, yo estoy muy feliz. Un man en Panamá me dijo: ‘Ay Epa, que sus keratinas para traerlas’. Empezó como con 10 millones, ahora ese man me mete toda la plata a Bancolombia. Porque es que aquí no le brindan a uno la oportunidad y en Panamá me abrieron las puertas y yo dije: ‘alabaré, alabaré’", mencionó con evidente emoción.

Recordemos que hace ya algunos meses, Epa Colombia compartió con todos sus seguidores que desde Amazon, el gigante del comercio electrónico, se pusieron en contacto con ella para empezar a vender en línea sus productos capilares.



Su reconocimiento sigue en ascenso, razón por la cual compartió con todos sus seguidores que solicitó un préstamo en Bancolombia para seguir invirtiendo en su empresa.



A través de sus historias de Instagram comentó que está buscando comprar una bodega de entre mil y mil 500 metros.



“Yo decidí ir a Bancolombia y les dije que yo necesitaba plata para cada día seguir creciendo. Les pedí 2 mil millones. Se burlaron de mí; pero... ¿Sabes qué? ¡Me los van a prestar! Sí, amiga(...) Porque si usted necesita trabajo, yo le doy porque usted sabe que juntas lo podemos lograr, linda”, dijo.

En redes sociales algunos internautas siguen aplaudiendo el crecimiento de su empresa, resaltando que se está reivindicando luego de haber sido procesada por los actos vandálicos que protagonizó en una estación de TransMilenio, en noviembre del 2019.



