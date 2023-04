‘Epa Colombia’ es una de las creadoras de contenido más conocidas del país. En los últimos días se le vio bastante activa en sus redes sociales mostrando aspectos de su vida personal y laboral a sus más de 5,1 millones de seguidores. No obstante, preocupó a sus fanáticos tras mostrar su ingreso de urgencias al hospital el pasado domingo 2 de abril.



Si bien no se han sabido las razones por las que Daneidy Barrera Rojas, su nombre de pila, ingresó al centro asistencial, se especula que pudo haber tenido una recaída a causa de los procedimientos estéticos a los que se sometió en días previos en la ciudad de Medellín.

Historias en Instagram. Foto: Instagram: @epa_colombia

En el video se puede observar a la influencer siendo atendida por el personal médico del sanatorio. Allí, se ve como ya fue intervenida con cánulas para atender a sus dolencias.



En ese momento se escucha una voz desconocida que le hace un llamado a la calma “Ya pasó, ya pasó…” , a lo que Karol Samantha, su pareja, también responde expresándole su compañía antes de ser inyectada: “Te está pasando el medicamento”.



En las imágenes se ve a Barrera siendo tomada de la mano por su pareja sentimental. Asimismo, se le ve una expresión bastante entristecida mientras las enfermeras colocan algunos medicamentos de forma intravenosa, por lo que se especula que su estado de salud no es el mejor.



Las reacciones de usuarios de internet no se hicieron esperar y dejaron sus opiniones en la caja de comentarios del post que fue reposteado por la cuenta de chismes ‘La chismosa show’.



“Pronta recuperación, es una gran emprendedora, no le hace mal a nadie, al contrario, muchas personas depende de su empresa”, “ Lo hace para llamar la atención”, “Nadie en su sano juicio graba como entra al hospital enfermos” y “Ojala se recupere de todo, un abrazo”, fueron algunas interacciones.



