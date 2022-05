‘Influencers’ y celebridades usan la herramienta de historias de la red social Instagram para poder interactuar con sus seguidores y fanáticos. En ocasiones, sin embargo, se comparten datos que hacen parte de la intimidad de las figuras públicas y eso puede generar chismes sin confirmar.



En esta ocasión, el foco de comentarios es la emprendedora reconocida como Epa Colombia, pues los seguidores y detractores de la joven bogotana han buscado averiguar si Barrera tiene biopolímeros en los glúteos para realzar su figura.

La DJ Yina Calderón recibió preguntas en las historias de su cuenta personal en Instagram respecto a las posibles intervenciones estéticas a las que se ha sometido la empresaria de keratinas. Un seguidor de manera anónima preguntó: “¿Por qué Epa dice que no se puso biopolímeros? Cuente prima”, pues Daneidy Barrera ha negado en el pasado haberse hecho esta cirugía estética.

Calderón explicó que, según lo que ella sabía, una amiga de la Epa Colombia había confesado que se había puesto biopolímeros. “Pero yo creo que ella utilizaba calzoncitos de espuma, de esos que utilizaba yo cuando estaba en ‘Protagonistas’ (sic)”, dijo Yina Calderón, refiriéndose a cuando pasó por el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.

Por su parte, la modelo e influencer trans conocida como la ‘Barbie Colombiana’ aprovechó los comentarios de Calderón para revelar un audio en el que se apreciaría la voz de Epa Colombia.

Según se escucha, Epa dice “ese es mi sueño, quitarme los biopolímeros porque eso es horrible”.

Además de ese comentario, que podría ser una confirmación de los implantes de Barrera, en el audio también se oye que le ha cambiado de color la piel en la zona por algunos golpes que ha recibido.

“Yo no me puedo recostar contra una pared, o sentarme en el piso porque se siente horrible. Como cemento en mi c… y que me pesa”, se oye en el audio compartido por ‘La Barbie’.

Por su parte, la emprendedora Daneidy Barrera no ha dado declaraciones al respecto del tema, ni para negar ni para confirmar lo que expusieron como verdad tanto Yina Calderón como la modelo trans.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? Puede encontrar este video aqui).

