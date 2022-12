Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, ha logrado construir su fortuna gracias a su negocio de keratinas.

Su línea de productos para el cabello ha ganado relevancia a nivel nacional gracias, en primer lugar, a la fama de la ahora también empresaria y, en segundo lugar, por el éxito comercial que ha tenido dicha marca.

Dicha fama ha provocado que algunos famosos prueben la keratina de ‘Epa Colombia’ y muestren sus resultados. Una de ellas fue la modelo y presentadora Alejandra Serje.

Serje, quien hizo parte de ‘Lo se todo’, del ‘Canal 1’, decidió comprar una de las keratinas de Barrera para compartir su concepto del producto a sus seguidores. La modelo, tal como prometió, mostró cómo quedó su cabello luego de usarla.

“El efecto se ve de inmediato. ¿Qué si nos demoramos? Claro que sí, pero ustedes saben que las cosas buenas se demoran. Mi cabello está muy hidratado y brillante, y lo que de verdad me gustó, para todas las rubias para que no se preocupen, es que no altera el color. Este es el que me gusta, que es como dorado”, explicó.

Pese a que Serje se encargó de dar una buena opinión sobre la keratina de ‘Epa Colombia’, muchos internautas fueron escépticos, asegurando que la ‘influencer’ le habría pagado para hablar bien de su producto. Eso sí, no hay pruebas de que este sea el caso y la expresentadora de ‘Lo se todo’ no ha confirmado ni negado las acusaciones de las redes.

Otro de los creadores de contenido que hicieron promoción de la keratina fue Yeferson Cossio, lo cual fue tendencia durante gran parte del 2022. No obstante, muchos usuarios de internet también rumorearon que, en realidad, ‘Epa’ estaba pasándola mal con su negocio y que le había pagado al paisa para hacerle pauta a su producto.

