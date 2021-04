Epa Colombia rompió un 'TransMilenio' en el show de 'Juanpis González'

La influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, aseguró mediante sus historias de Instagram que se encontraba “a minutos de cumplir mi sueño, lo logré sin pasar por encima de nadie”.



La emprendedora se encontraba en camino a un show de ‘Juanpis González’, el famoso personaje interpretado por el comediante Alejandro Riaño, quien la invitó como entrevistada de su programa.



Aunque Epa Colombia no mostró que asistió a ‘The Juanpis Live Show‘ en sus redes sociales ni se ha publicado aún la entrevista completa en el canal oficial de YouTube del programa, la información se dio a conocer gracias a un usuario que compartió un video de un pequeño pedazo del programa en las plataformas digitales.



En las grabaciones se ve a la empresaria de keratinas reviviendo el momento en que vandalizó TransMilenio, en el año 2019, hecho por el cual tuvo que enfrentar un largo proceso judicial.



Riaño armó en el escenario una estación del servicio de transporte público y le pidió a Epa Colombia, que llevaba un pasamontañas y un palo, que rompiera, junto a él, el vidrio del bus así como un cajero electrónico.



Las imágenes causaron polémica y controversia en redes sociales. Las opiniones al respecto están muy divididas pues hay algunos a quienes les causó gracia y risa el hecho, mientras que otros se indignaron.



“Guerrera y original. No aparentas nada”, “Ojalá esto no le traiga problemas”, “Ahí si las embarro. Recordando y actuando de esa manera. Ya estaba olvidando lo que hizo en el Transmilenio”, “Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad”, “Póngase de graciosa y le vuelve a cerrar las redes sociales”, se lee en algunos de los comentarios.



Recordemos que a Epa Colombia le imputaron los cargos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas. Por esto fue condenada a 3 años y 10 meses de prisión, sin embargo, una juez le concedió libertad y la obligó a pagar una multa de 25 salarios mínimos.



Así las cosas, Barrera pagó 6 meses de casa por cárcel y no pudo usar sus redes sociales por un tiempo. Adicional a esto, tuvo que asistir al psicólogo y psiquiatra y realizar un curso con la Secretaría Distrital de Gobierno.



