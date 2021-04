Epa Colombia 'se le mide a la universidad': esto es lo que estudiará

La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, anunció recientemente en sus historias de Instagram que muy pronto va a comenzar a estudiar una carrera universitaria.

“Yo voy a empezar a estudiar administración de empresas, ¿que si la Epa Colombia cambió? (...) Yo era una vándala, daba tristeza”, afirmó, mientras promocionaba algunos productos de su marca de alisado de cabello.



También dijo que “ya se está inscribiendo en la universidad”. Una amiga que se encontraba con ella le respondió: “te vas a superar cada vez más”.



(Puede leer: El tuit de Epa Colombia que Gustavo Petro compartió).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

En otras de sus historias dijo que en su negocio ha generado bastante empleo, pues “es la única empresaria en Colombia que deja que muchas personas trabajen sin experiencia”.



“Si yo pude, siendo pobre, sin estudio, una 'guisa', una 'ñera', siendo una persona desagradable, tú puedes ser la mejor versión de ti. Tú tienes una segunda oportunidad”, agregó.



(Lea también: Epa Colombia compró lujoso carro y lo mostró en redes sociales).

Tú tienes una segunda oportunidad FACEBOOK

TWITTER

Epa Colombia también fue tendencia los últimos días debido a que invitó a sus seguidores a manifestarse pacíficamente durante el paro nacional, que inició el 28 de abril y aún continúa.



Hizo énfasis en las consecuencias que vivió después de que vandalizó TransMilenio, en el 2019.



Dijo que todavía sigue “pagando por lo que hizo” porque “le cerraron las puertas” en varias entidades del Gobierno.



“Así que amiga, si usted sale este 28 a marchar no dañe el TransMilenio. No vayas a hacer lo que yo hice porque te vas a tirar tu vida, como yo me la tiré”, afirmó.



(En contexto: 'No rompan TransMilenio': mensaje de Epa Colombia a manifestantes).

Lea más historias

- Cuánto vale un doberman europeo rojo, la raza del perro de Maluma



- Profesora grabó audio ofensivo y se lo envió por error a un alumno

Tendencias EL TIEMPO