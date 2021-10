Epa Colombia anunció el regalo de Navidad que dará a sus empleados

La empresaria Daneidy Barrera Rojas, reconocida como Epa Colombia, continúa dando de qué hablar, sus actuaciones y comentarios a través de redes sociales son ampliamente comentados por los internautas, sobre todo cuando se trata de su empresa de 'keratinas'.



En esta ocasión, la mujer reveló cuál será el regalo que le entregará a sus más de 300 empleados directos para fin de año.

El anuncio lo hizo en medio de una dinámica de Instagram con uno de sus empleados.



- “Venga amor, están diciendo mis seguidoras que qué tal soy yo como jefa”- preguntó Barrera.



-"Sumercé es la mejor jefe que yo he tenido. Sumercé nos ha ayudado mucho cuando nosotros nos hemos sentido mal, nos ayuda económicamente"- respondió el trabajador, que según contó la 'influencer' es quien le ayuda cargando la mercancía.



Ante la respuesta del joven, quien se mostró muy nervioso de ser grabado, Epa Colombia le aseguró que le regalaría la ropa de diciembre, haciendo referencia a la costumbre colombiana de estrenar un vestuario completo en alguna o en las dos fechas de navidad y año nuevo.



-“Mi dios le pague jefe, sumercé es la mejor”- agradeció el empleado.



En el video, la empresaria aseguró que les daría la 'pinta' de Navidad a todos sus empleados: “A usted y a todos los que trabajan en mi empresa, les voy a regalar la ropa de diciembre”, señaló.



De acuerdo con lo mencionado por la mujer, tiene más de 380 empleados directos a su cargo, trabajando en la producción y elaboración de sus productos, en bodegas y peluquerías y distribuidoras. Pero, según ella, la empresa genera cerca de 500 empleos indirectos.

Días sin Iva y el penthouse

En cuanto a sus ventas, Barrera anunció promociones en sus productos por los días sin IVA, aunque estos artículos no cuentan entre las seis categorías aprobadas por el Gobierno Nacional. Según lo mencionó, con las ganancias de esta fecha pretende comprar un penthouse.



“Amiga, yo me voy a comprar un penthouse. Solamente me hacen falta 500 millones, entonces el día sin IVA va a ser una locura porque voy a tener para mi penthouse. Voy a subir un video para inspirarte, no por visajosa”, explicó Barrera.



Por su puesto, sus declaraciones crearon controversia y dividieron a los internautas, mientras unos la felicitaron por todo lo que ha logrado con su emprendimiento, otros siguen cuestionando la procedencia de su dinero.

