'Epa Colombia' vivió un curioso instante hace unas noches en la capital del país. La creadora de contenido mostró en redes sociales su experiencia ayudando a personas en condición de indigencia en el centro de Bogotá.



La joven aprovechó su éxito para realizar una campaña de donación. Junto a otros trabajadores, visitó una zona vulnerable de la ciudad y repartió tamales y bebidas a las personas que encontró.



(Siga leyendo: Ozzy Osbourne estrenó su nueva línea de maquillaje).

En su cuenta de instagram publicó fotos y videos de la jornada. Una de las grabaciones que más llamó la atención de sus seguidores es en la que aparece con un hombre que causó risas entre los presentes.



‘Epa’ estaba vestida con un traje plateado mientras entregaba los alimentos. Todo lo que ofreció estaba listo para ser consumido inmediatamente, por lo que muchos le agradecieron el gesto.



En medio de los abrazos y la gratitud de los habitantes, la bogotana se quiso tomar una foto con uno de los hombres. Sin embargo, mientras posaban el sujeto sacó una peculiar sustancia.



(Más: ‘La Tigresa del Oriente’ anuncia que incursionará en OnlyFans: ¿qué dijo?).



En su mano tenía un frasco que abrió en cuestión de segundos y llevó a su nariz con el propósito de inhalarlo. Aunque el contenido es desconocido, muchos aseguraron que podría tratarse de algún tipo de droga.



“¡Uy, no, mi hermano. ¡Así no! ¡Uy, no, cucho, era sin eso!”, expresó Daneidy Barrera mientras los demás le decían al hombre entre risas que “respetara”.



A pesar de las carcajadas que generó la situación, ‘Epa’ se ganó el cariño de las personas en condición de indigencia esa noche. En redes sociales la han aplaudido por sus acciones y por contribuir a los que más lo necesitan.

El nuevo procedimiento estético de ‘Epa’

La influenciadora anunció hace unos días en sus redes sociales que se sometería a un costoso tratamiento facial. Según lo que dijo, es el mismo que utilizan otras famosas como Kim Kardashian.



(También: Adriana Lucía compartió un tierno momento con sus gemelas).



La técnica es conocida como ‘Morpheus’ y llegó a hace poco a Colombia. El proceso busca aumentar la producción de colágeno por medio de la perforación de la piel con microagujas que dan elasticidad.



“Miden tu densidad ósea y tu porcentaje de grasa corporal y todas las cosas para asegurarte de que estás en forma y saludable... Hace un año mi porcentaje de grasa corporal era del 25 %, y ahora es del 18,8 %”, explicó.



Añadió que el procedimiento puede resultar doloroso pero que “vale la pena”. La mujer ya se ha realizado otros retoques como la mamoplastia, mentoplastia, rinomodelación e inyecciones de bótox.

Facebook Twitter Linkedin

La creadora de contenido publicó imágenes del tratamiento. Foto: Instagram: @epa_kera100k

Más noticias

Entre lágrimas, joven que se hizo un tatuaje en los labios mostró cómo le quedó

Descubrió que su esposo aún amaba a su ex y ahora viven los tres juntos

TikTok retira las 'polaroids' del asesino Jeffrey Dahmer, que eran tendencia

'Responderemos en la corte', abogada de Brad Pitt sobre acusaciones de Angelina

Tendencias EL TIEMPO