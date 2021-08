'Estamos en la casa, no nos fuimos a la cárcel', Epa Colombia

Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, fue condenada esta semana por el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, a cinco años de cárcel por perturbación del servicio de transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas.

Su caso despertó un debate jurídico en el país y varios analistas, penalistas, expertos y usuarios opinaron al respecto. Mientras unos, incluidas la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, apoyan la sentencia, otros la consideran desproporcionada.



En las últimas horas, la novia de la mujer, Diana Celis, compartió en sus historias de Instagram su situación. En un video de 15 segundos se les ve acostadas en una cama con sus dos mascotas. Epa Colombia hace que uno de los animales mueva su pata como señal de saludo y dice: "Hola, amigas, estamos en la casa, no nos fuimos a la cárcel".



Y agregó: "Estamos felices. Somos los cuatro. ¿Cierto, amor?", mientras le preguntaba a su novia.

Daneidy Barrera no irá a la cárcel aún porque el juez no ordenó su captura. Fuentes de EL TIEMPO que estuvieron en la audiencia del tribunal señalaron que el magistrado no emitió la boleta de captura contra la procesada por lo que solo cuando eso suceda podrá ser privada de la libertad.​



El viernes pasado, un día después de conocerse su condena, Barrera se pronunció sobre la decisión del tribunal y pidió una "segunda oportunidad". Además, dijo que ha intentado hablar con la Fiscalía y con la empresa de TransMilenio para llegar a un acuerdo, pero no la han escuchado.



"Amiga, yo realmente estoy triste y esto que me está pasando no se lo deseo a nadie. Yo cometí un error porque estaba con un par de amigos", aseguró en medio de su desesperación.

